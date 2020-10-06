Авербух прокомментировал новость об увольнении Загитовой из "Ледникового периода"

Мастер спорта по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал информацию о замене фигуристки Алины Загитовой в шоу "Ледниковый период". Напомним, в минувшие выходные стартовал новый сезон проекта. Ведущими стали Алексей Ягудин и прославленная фигуристка.
Первый выпуск передачи подвергся жесточайшей критике телезрителей. Они заявили, что Загитова совершенно непригодна для работы ведущей, а Алексей Ягудин якобы вытягивает программу за двоих.
Вскоре после этого в Сети появились слухи о том, что Загитову уволят. Продюсер шоу Илья Авербух опроверг информацию, сообщает 7Days.ru. По его словам, Алина старается, роль ведущей для нее новая, поэтому спортсменку надо поддержать.
В этом году Загитова поступила в институт на факультет журналистики. Конечно, пока у нее мало практики. Ведущая занимается с репетитором по речи. Логопед советует девушке проделывать специальные упражнения для артикуляции. В программе Ивана Урганта она рассказала, как занимается с пробкой во рту.
Популярные темы форума
Вопрос мужчинам
Помойка
Как вы относитесь к людям с нетрадиционной ориентацией?
Пулеметчица
Длинные ногти у девушки это красиво?
Тут обитает конченный маньяк и извращенец
я азербайджанец, девушка армянка
Ненавижу рыжих
Ищу регион где поселиться
Женский пол надо лелеять