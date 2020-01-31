Сара Абитболь обвинила тренера в педофилии

Как оказалось, тридцать лет назад спортсменку принудил к близости ее собственный тренер Жиль Бейер. На тот момент ей было всего 15 лет. И лишь сейчас 44-летняя известная фигуристка смогла об этом рассказать.
Мужчина насиловал Сару на протяжении двух лет. Абитболь призналась, что Бейер нанес ей глубокую психологическую травму. Она до сих пор панически боится оставаться в одиночестве, передает телеканал "360".
"Вы воспользовались моей уязвимостью. Даже сегодня, как только я покидаю дом, мне становится страшно. Неизвестность обязательно означает опасность", – написала Сара в своей автобиографической книге "Такое длинное молчание".
Известная фигуристка до сих пор боится выходить из дома. Для нее стало невозможным вести машину, если кого-то нет рядом, а "летать на самолете – пытка". Француженка даже боится путешествовать, пишет "Царьград".
Отметим, Абитболь оказалась не единственной жертвой изнасилования Бейера. Обвинения выдвинули еще три известных фигуристки, сообщает VSE42.RU.
Популярные темы форума
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Кто есть "быдло"?..
Про Крым
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Удочка или рыба
Быдлячество это образ мышления, способ общения...
Коронавирус в Китае
Давайте поговорим об отцовстве
Сказали ,что в России столько денег,что можно построить новую страну .Ну и