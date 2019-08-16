Известный автогонщик попал в авиакатастрофу

Самолет, в котором находился чемпион автогонок NASCAR Дейл Эрнхардт – младший, потерпел крушение. Информацию сообщают западные СМИ.

Дейл Эрнхардт – младший с семьей летел на очередные соревнования. Легкомоторный самолет, который должен был доставить спортсмена на гонки NASCAR на Bristol Motor Speedway, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, сообщает телеканал "360". Гоночная трасса находится в нескольких километрах от американского города Элизабеттаун, где жестко приземлился лайнер.

К счастью, никто не пострадал. Все участники происшествия были госпитализированы. На борту находились автогонщик, его жена, годовалая дочь и их собака, а также два пилота. Сестра Дейла Эрнхардта – младшего подтвердила, что здоровью ее брата и членов его семьи ничто не угрожает. "Все в безопасности и направлены в больницу для дальнейшей оценки состояния", – сказала Келли Эрнхардт. Причины крушения воздушного судна выясняются.

Дейл Эрнхардт – младший является двукратным чемпионом американской гоночной серии NASCAR Nationwide Series. Его отец Дэйл Эрнхардт – старший тоже был автогонщиком. На его счету семь побед в NASCAR Sprint Cup Series. Спортсмен погиб в 2001 году на последнем кругу Daytona 500, столкнувшись с автомобилем соперника, а затем врезавшись в стену на огромной скорости.