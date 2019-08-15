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Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба МЧС России по московской области/ТАСС Фото: Пресс-служба МЧС России по московской области/ТАСС Фото: Пресс-служба МЧС России по московской области/ТАСС

55 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье

Фото: Пресс-служба МЧС России по московской области/ТАСС
Поступили новые сведения о пострадавших при жесткой посадке самолета Airbus A321. Их чисто резко возросло по последним данным. 
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За помощью обратились 55 человек. Из них 17 детей. Шесть человек были госпитализированы, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Московской области. 

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Пять из них, в том числе ребенок, находятся в Раменской больнице. Один поступил в больницу Жуковского.

Серьезных повреждений у пассажиров нет. В основном, люди получили ушибы.

Всего на борту воздушного лайнера находились более 230 человек: 4 члена экипажа и 226 пассажиров. По данным ТАСС, среди них 41 ребенок. 

Фото: Ольга Шаврова/ТАСС

На место аварии моментально прибыли службы спасения. Всех людей эвакуировали на 300 метров от места посадки.

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Авиакомпания обязалась выплатить компенсацию всем пассажирам. Как утверждает телеканал "360", у них есть два варианта на выбор. Либо требовать возврат средств за билет, либо улететь ближайшим самолетом из Домодедово. Информации о выплате моральной компенсации пока нет.

Фото: Пресс-служба МЧС России по московской области/ТАСС

Напомним, утром 15 августа в Подмосковье самолет Airbus A321 совершил жесткую посадку. Это произошло на кукурузном поле в Раменском районе. По основной версии у лайнера отказали оба двигателя. Причиной этого стало попадание в них птиц.

Автор: 15 августа 2019, 15:05

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