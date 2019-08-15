Пассажирам приземлившегося на кукурузное поле самолета выплатят по 100 тысяч

Пассажиры совершившего аварийную посадку в Подмосковье лайнера А-321 получат компенсации по 100 тысяч рублей каждый. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на АГН "Москва".
Напомним, борт авиакомпании "Уральские авиалинии" вынужден был прекратить полет из-за попавших в двигатели чаек. Лайнер совершил аварийную посадку на кукурузном поле. На борту находились 233 пассажира, 74 из них обратились за помощью к медикам. Один человек был госпитализирован.
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