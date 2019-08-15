Из-за жесткой посадки самолет А-321 уничтожат

Лайнер Airbus A-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который сегодня приземлился на кукурузное поле из-за отказа двух двигателей, не подлежит восстановлению. Самолет решено утилизировать, передает НСН со ссылкой на ТАСС.
По словам главы Росавиации Александра Нерадько, в ближайшее время самолет будет эвакуирован с места происшествия, но сначала должны завершится следственные мероприятия. Кроме того, перед транспортировкой, с лайнера откачают оставшееся топливо.
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