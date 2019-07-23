Ребенок поплатился за встречу с Роналду

Криштиану Роналду заменили на 63 минуте матча игроком по имени Матеус Перейра, и он оказался на скамейке запасных. В это время к нему неожиданно пробрался болельщик из Казахстана. Мальчик бы не решился на это без помощи главного тренера туринцев Маурицио Сарри.
Главная звезда итальянской команды повела себя достойно по отношению к ребенку. Он не стал ругаться и выгонять поклонника. Вместо этого он улыбнулся, пожал юнцу руку и посадил его рядом с собой на скамейку запасных, чтобы он мог лучше наблюдать за игрой.
Но все могло закончится плачевно. После матча подростка и его отца забрали в полицию. Мальчику грозились выписать штраф, однако в дело вмешался казахстанский консул. С его помощью семья отделалась лишь легким наказание в виде предупреждения, передает ТВ Центр.
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