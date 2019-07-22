Кокорин раскрыл подробности жизни в колонии

Александр Кокорин рассказал журналистам о своем рационе в колонии. По словам спортсмена, сейчас он позволяет себе есть колбасу и шоколад. На свободе футболист практически не употреблял эти продукты, уточняют "Вести.ru".
Напомним, что в октябре прошлого года Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили две потасовки в Москве, передает RT. Спортсмены избили водителя Виталия Соловчука прямо на улице. Через несколько часов они набросились на руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака в кафе.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Кокорина приговорили к одному году и шести месяцам заключения, Мамаева – к одному году и пяти месяцам, сообщает News.ru.
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