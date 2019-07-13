Умер тренер по хоккею Александр Шумидуб

Скончался Хоккейный тренер и экс-вратарь сборной Беларуси Александр Шумидуб. Ему было 55 лет, передает "Страница хоккея Беларуси".
Сообщается, что после одной из тренировок Александру Николаевичу стало плохо. Его отвезли в больницу. Тренер впал в кому, а позже скончался. Отмечается, что в 2005 году он основал в Гомеле хоккейную школу и работал тренером вратарей ХК "Гомель".
Звезда продемонстрировала отличную фигуру
Парень признался в содеянном
Шоумен попал в черный список
Певица выдержала шквал негатива
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Обмен старой жены на новую
Бывший муж теперь мой начальник
Ищу женщину онанистку
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Отец напивается и поднимает руку
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Макдональдс
А нам астролог сказала всю правду!
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Жена алкоголичка
Как назвать собаку?
Страпон
Обязательно ли играть свадьбу?
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Больно заниматься сексом
Хочу забеременеть в тайне от него
Самолёт не доверяю,только поезд.
От сигарет толстеют?
Очень навязчивый
Краско уходит в монастырь?
я люблю сексуальных
Гелендваген
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Должна платить за его долги
Как?
Как убрать дряблость с ног