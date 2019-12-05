Не для слабонервных: российская гимнастка рухнула с большой высоты во время соревнований

ЧП случилось на соревнованиях Second International Air Athletics Championship. На кадрах видно, как спортсменка выполняет сложный номер на полотнах, но в какой-то момент срывается и падает на маты.
По данным телеканала "360", спортсменку доставили в больницу, где экстренно прооперировали. У нее диагностировали перелом двух позвонков, ушиб спинного мозга, нарушение работы органов малого таза, а также отсутствие чувствительности в ногах.
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