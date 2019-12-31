Заняли весь пьедестал: российские лыжники одержали оглушительную победу

В итальянском городе Толбах в рамках "Тур де Ски" прошла индивидуальная мужская гонка на 15 километров свободным стилем. Российские спортсмены показали ошеломительный результат: они заняли весь пьедестал.
Лыжник Сергей Устюгов завоевал золото, преодолев дистанцию за 31 минуту 2,5 секунды. Второе место занял еще один представитель России – Иван Якимушкин. Спортсмен уступил соотечественнику 22,6 секунды. На третьей строчке разместился Александр Большунов. Ему не хватило 29 секунд для победы, передает РИА ФАН.
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