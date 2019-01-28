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Старый гей облизал Тутберидзе

Этери Тутберидзе. Фото: www.globallookpress.com
Канадский тренер Брайан Орсер высказался о бывшей наставнице своей воспитанницы Евгении Медведевой. Он признался, что искренне восхищается работой Этери Тутберидзе.
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Орсер считает, что журналисты намеренно пытаются рассорить его с российской коллегой и вырывают его слова из контекста, чтобы писать оскорбительные статьи. Брайан также похвалил тренера за то, что она помогает молодым фигуристкам раскрывать свои способности. 

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"Пресса постоянно переворачивает эту ситуацию с ног на голову, выдирает слова из контекста и перевирает. Я уже получил хороший урок в этом плане. Поэтому хочу сказать, что восхищаюсь Этери Тутберидзе и тем, что она сделала с этими молодыми девчонками. Я даюсь диву, как она с ними работает. Эти результаты точно не случайность. Это все, что я могу сказать", – передает его слова Чемпионат.com.

Ранее канадский специалист посоветовал всем поклонникам Медведевой дать ей время для восстановления. По словам Брайана, сейчас Евгения хочет доказать, что сделала правильный выбор, когда переехала в Канаду. Однако Орсер не гарантирует, что молодая фигуристка сможет в будущем стать чемпионкой.

В начале января Этери Тутберидзе опубликовала трогательный пост на своей странице в Instagram. Она назвала своих самых выдающихся учеников, в которых "вложила душу и часть жизни". В списке оказались Юлия Липницкая, Анастасия Тараканова, Дарья Паненкова, Полина Цурская, Серафима Саханович, Адьян Питкеев, Сергей Воронов и Евгения Медведева.

Автор: Полина Крылова28 января 2019, 17:00
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Как живет покинувшая Россию фигуристка Медведева

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