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Спорт

Старый гей воткнул нож в спину Медведевой

Евгения Медведева. Фото: http://www.globallookpress.com
Брайан Орсер не может гарантировать, что Евгения Медведева снова станет чемпионкой. Канадский наставник российской фигуристки призывает болельщиков к терпению.
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Евгении Медведевой после Олимпиады-2018 требовалось особое внимание. В команде Этери Тутберидзе получить его фигуристка не могла – у российского тренера было слишком много подопечных, объясняет Орсер причины переезда Жени в Канаду.

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"Я не скажу, что смогу вновь сделать Медведеву чемпионкой. Но мы стараемся, чтобы она продолжала любить фигурное катание и вносила вклад в этот вид спорта. Нужно быть терпеливыми. Женя хочет доказать всем, что сделала правильный выбор, переехав в Канаду. Потому что другим вариантом для нее было завязать со спортом совсем", – заявил Брайан Орсер  в интервью YouTube-каналу John Wilson Blades.

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева по итогам короткой программы на ЧР в Саранске заняла 14-е место из 18 возможных, набрав 62,24 балла. Фигуристка сорвала каскад тройной флип-тройной тулуп, не сумев выполнить второй элемент. Тройной риттбергер Медведева выполнила чисто, но с двойного акселя упала. Лидирует в соревнованиях женщин Алина Загитова. 

Падение Евгении Медведевой, безусловно, связано с недавней сменой программы. Достаточно поменять единственный элемент  или шаг – и программа становится "сырая", прокомментировал крайне неудачное выступление фигуристки в Саранске известный тренер Александр Жулин.

В свою очередь, хореограф Илья Авербух уверен, что главная причина неудачи – смена наставника. Напомним, после Олимпиады в Пхенчхане Медведева ушла из группы Этери тутберидзе и уехала в Канаду.

Автор: Андрей Евлампиев22 декабря 2018, 13:58
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