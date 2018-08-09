От Тутберидзе сбежала еще одна фигуристка

Российская фигуристка Наталья Хабибуллина покинула группу тренера Этери Тутберидзе. Ее новым наставником стал Сергей Доброскоков, который видит у спортсменки большие перспективы в парном катании.



Сергей Доброскоков рассказал о том, что взялся тренировать юную спортсменку, которая раньше находилась под опекой Этери Тутберидзе. "От Этери Георгиевны ко мне перешла очень хорошая и отчаянная девочка – Наташа Хабибуллина. Ей 13 лет, впервые появилась у меня на минувших сборах в Сочи, где и впервые попробовала парное катание", – цитирует его "Р-Спорт".

При этом ни о каких интригах с целью сманить перспективную молодую спортсменку речи не идет. "У Этери Георгиевны группа переполнена, она сама порекомендовала мне взять Наташу в свою группу", – рассказал Сергей Доброскоков. Он отметил, что у девочки блестящие перспективы в парном катании, и даже успел подобрать ей партнера.

В пару с 13-летней фигуристкой он хочет поставить 19-летнего Ивана Бальченко. "У него не было прыгающей девочки, и вот с приходом Наташи мы имеем технически хорошо оснащенную и способную пару", – подчеркнул тренер.

Фигуристы, отметил он, уже имеют в своем арсенале все тройные прыжки. "На будущее я хочу попробовать с ними два четверных выброса – риттбергер и сальхов. На полу Наташа их крутит спокойно. Знаете, у нее совершенно бешеная крутка! Сколько работаю, такую фигуристку я встретил впервые!" – восхитился Сергей Доброскоков.

На этапы юниорского Гран-при тренер заявлять недавно созданную пару пока не собирается, однако намерен подготовить их к первенству России. "Как они себя проявят, мы посмотрим. Набор элементов у них очень интересный уже сейчас. Они стартуют на первом этапе Кубка России в Сызрани", – пояснил он.