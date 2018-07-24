Кровавая резня известных футболистов попала на видео
По предварительной версии, Эспиндола прогуливался с друзьями, когда из проезжавшего мимо автомобиля в его адрес прозвучали оскорбления. Завязалась драка, во время которой вратарь получил смертельный удар ножом в грудную клетку.
Трагедия произошла поздно ночью. Стычка молодых людей попала на камеры наблюдения, передает Infobae. На опубликованных кадрах видно, как 25-летний спортсмен вступил в схватку с обидчиком. Молодые люди обменялись ударами, после чего нападавший вытащил из машины нож и всадил в грудь голкиперу.
Раненый Эспиндола смог пройти еще порядка 100 метров и рухнул на землю. Выжить ему не удалось. Преступник поспешил скрыться.
По итогам происшествия был арестован игрок клуба третьего аргентинского дивизиона "Сан-Тельмо" Науэль Овьедо. Он является воспитанником известного "Уракана", в основу которого пробиться так и не смог.
"Я понятия не имею, что произошло. Есть видео, которое все видели. Главное, чтобы справедливость была восстановлена", – заявил брат спортсмена.
Напомним, что Факундо Эспиндола выступал за несколько аргентинских футбольных клубов, в том числе за "Альмагро". В этой команды он провел три сезона, в 2017 году перешел в "Атлетико Уругвай".
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