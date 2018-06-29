Известный футболист умер в 45 лет

Скончался бывший защитник английского "Тоттенхэма", а также сборных Югославии, Сербии и Черногории Горан Буневчевич. Спортсмену было 45 лет.



Последний месяц футболист находился в тяжелом состоянии после аневризмы. Его смерть наступила из-за кровоизлияния в мозг.



Горан Буневчевич выступал за "Тоттенхем" с 2001-го по 2006 год. После завершения карьеры работал спортивным директором "Црвены Звезды".



