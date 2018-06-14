Кремль о секс-инструкции к ЧМ-2018: Россиянки сами разберутся

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой. Она призвала россиянок не заниматься сексом с иностранцами во время ЧМ-2018.



Официальный представитель Кремля заявил, что данный вопрос не относится к компетенции администрации российского президента. При этом он отметил, что россиянки сами решат, что им делать.

"Русские женщины разберутся сами. Это лучшие женщины в мире", – цитирует Дмитрия Пескова РИА ФАН. Кроме того, он обратил внимание на нижнюю строчку паспорта болельщика, где написано: "Нет расизму". Она характеризует атмосферу спортивного праздника в России и отношение к иностранным гостям россиян.

Напомним, ранее Тамара Плетнева заявила, что возможные интимные отношения россиянок с гражданами других стран в период чемпионата мира по футболу могут поспособствовать увеличению числа матерей-одиночек. Она добавила, что подобное "происходит еще со времен советской власти", и при этом страдают дети.

Как писали Dni.Ru, немецкие и бельгийские ученые предсказали исход мундиаля. По итогам математических вычислений выяснилось, что главными претендентами на победу являются Испания, Германия и Бразилия.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Игры примут 12 стадионов. Матч открытия мирового первенства пройдет на стадионе "Лужники" в Москве между сборными России и Саудовской Аравии.

