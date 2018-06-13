Британские фанаты с восторгом ждут дешевого пива на ЧМ-2018

СМИ Великобритании рассказали о плюсах посещения предстоящего чемпионата мира по футболу. Дело в том, что мундиаль, который пройдет в России, для болельщиков будет одним из самых дешевых.

Причина экономической привлекательности для западных футбольных фанатов кроется в падении российского рубля. В результате британцы могут потратить в России меньше, чем, скажем, в Бразилии.

Журналисты Великобритании рассказали не только о падении рубля, но и дешевых продуктах. Речь идет, в частности, о таких товарах, как пиво и бургеры, передает Ura.ru. Они стоят в России в два-три раза меньше, чем в странах – хозяевах предыдущих мундиалей. Единственным напитком, российская стоимость которого оказалась выше, стал кофе.

Кроме того, отмечается, что цены на жилье в нашей стране заметно уступают британским, сообщает The Daily Mail. От таких плюсов британцы в полном восторге и с нетерпением ждут начала ЧМ-2018.

В преддверии мундиаля Роскачество оценило российское пиво. Выяснилось, что по результатам испытаний вкуса ни один сорт пенного напитка не удостоился высшей отметки, сообщает НСН. При этом ни одного "синтетического" пива найдено не было.

Напомним, ЧМ-2018 по футболу стартует 14 июня. Матч открытия состоится на стадионе "Лужники" в Москве – команда России сыграет со сборной Саудовской Аравии. Игры пройдут в 11 городах. На групповом этапе наша страна встретится с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.