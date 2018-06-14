Ученые вычислили победителя ЧМ-2018
Чтобы узнать счастливчиков, ученые совместили метод ранжирования со специальным алгоритмом. Ими были проанализированы 100 тысяч возможных вариантов развития событий.
В исследовании учитывались такие факторы, как население стран – участниц ЧМ-2018, их ВВП, рейтинг национальных сборных, средний возраст футболистов и другие.
По итогам вычислений оказалось, что главными претендентами на победу являются Испания (17,8%) и Германия (17,1%), а замыкает тройку Бразилия (12,3%), пишет "Газета.ru".
Ранее белый кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу России над сборной Саудовской Аравии в первом матче мундиаля. Животному, судя по всему, можно доверять: кот верно определил результаты трех из четырех игр в рамках Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт-Петербурге. Ахилл заслуженно был выбран в качестве футбольного оракула.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Игры примут 12 стадионов (в столице встречи пройдут на двух аренах). Матч открытия мирового первенства пройдет на стадионе "Лужники" в Москве между сборными России и Саудовской Аравии.
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