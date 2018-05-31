Родившую от известного футболиста россиянку признали лживой эскортницей
Нидерландский спортсмен Лоренцо Эбесилио оказался в центре громкого скандала. У мужчины был роман с русской девушкой Анной Багаевой, которая родила ему дочь.
Багаева надеялась, что ее возлюбленный будет заботиться о малышке, но спортсмен неожиданно оборвал с ней связь. Из-за этого девушка отчаялась и отправилась на шоу "Пусть говорят", чтобы восстановить справедливость.
Багаеву пришла поддержать сестра-близнец. Она рассказала, что Лоренцо мечтал об этом ребенке, но после отъезда на Кипр по непонятным причинам перестал выходить на связь.
Однако полной неожиданностью для зрителей стала всплывшая информация о прошлом сестер. Одна из жительниц Кировала рассказала, что Багаевы промышляли эскортом.
Гости в студии предположили, что Лоренцо Эбесилио решил сбежать, узнав о сомнительной репутации невесты. Однако сама Багаева все обвинения в свой адрес отрицала.
Адвокат, представляющая интересы девушки, пригрозила жительнице Кирова судом, поскольку та якобы распространяет ложную информацию. "Мы отсудим у вас 500 тысяч за эти слова. Вы сможете их заплатить? Тогда может перестанете распространять слухи", – заявила правозащитница.
Так или иначе, Анна по-прежнему уверена, что бывший ухажер обязан начать платить алименты. Она подчеркнула, что футболист неплохо зарабатывает и может обеспечить свою дочь.
Стоит отметить, что в студии программы отметилась и Екатерина Сафронова, которая была в отношениях с Александром Кержарковым. Она рассказала о нелегкой судьбе избранницы футболиста, а также о том, чем заканчиваются такие романы.
Анна Багаева, в свою очередь, намерена сделать тест на отцовство. Она уже предоставила биоматериал дочери, а также отправила на экспертизу вещи, на которых могли сохраниться образцы ДНК ее бывшего возлюбленного.
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