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Спорт

Родившую от известного футболиста россиянку признали лживой эскортницей

Лоренцо Эбесилио. Фото: instagram.com/lorenzoebecilio
Очередной героиней программы "Пусть говорят" стала кировчанка Анна Багаева. Девушка убеждена, что родила дочь от известного футболиста Лоренцо Эбесилио, который отрекся от нее и своего ребенка. 
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Нидерландский спортсмен Лоренцо Эбесилио оказался в центре громкого скандала. У мужчины был роман с русской девушкой Анной Багаевой, которая родила ему дочь.

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Багаева надеялась, что ее возлюбленный будет заботиться о малышке, но спортсмен неожиданно оборвал с ней связь. Из-за этого девушка отчаялась и отправилась на шоу "Пусть говорят", чтобы восстановить справедливость.

Багаеву пришла поддержать сестра-близнец. Она рассказала, что Лоренцо мечтал об этом ребенке, но после отъезда на Кипр по непонятным причинам перестал выходить на связь.

Однако полной неожиданностью для зрителей стала всплывшая информация о прошлом сестер. Одна из жительниц Кировала рассказала, что Багаевы промышляли эскортом.

Гости в студии предположили, что Лоренцо Эбесилио решил сбежать, узнав о сомнительной репутации невесты. Однако сама Багаева все обвинения в свой адрес отрицала.

Адвокат, представляющая интересы девушки, пригрозила жительнице Кирова судом, поскольку та якобы распространяет ложную информацию. "Мы отсудим у вас 500 тысяч за эти слова. Вы сможете их заплатить? Тогда может перестанете распространять слухи", – заявила правозащитница.

  

Так или иначе, Анна по-прежнему уверена, что бывший ухажер обязан начать платить алименты. Она подчеркнула, что футболист неплохо зарабатывает и может обеспечить свою дочь.

Стоит отметить, что в студии программы отметилась и Екатерина Сафронова, которая была в отношениях с Александром Кержарковым. Она рассказала о нелегкой судьбе избранницы футболиста, а также о том, чем заканчиваются такие романы.

Анна Багаева, в свою очередь, намерена сделать тест на отцовство. Она уже предоставила биоматериал дочери, а также отправила на экспертизу вещи, на которых могли сохраниться образцы ДНК ее бывшего возлюбленного.

Автор: Михаил Вштанов31 мая 2018, 21:45

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