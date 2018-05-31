Родившую от известного футболиста россиянку признали лживой эскортницей

Очередной героиней программы "Пусть говорят" стала кировчанка Анна Багаева. Девушка убеждена, что родила дочь от известного футболиста Лоренцо Эбесилио, который отрекся от нее и своего ребенка.



Нидерландский спортсмен Лоренцо Эбесилио оказался в центре громкого скандала. У мужчины был роман с русской девушкой Анной Багаевой, которая родила ему дочь.

Багаева надеялась, что ее возлюбленный будет заботиться о малышке, но спортсмен неожиданно оборвал с ней связь. Из-за этого девушка отчаялась и отправилась на шоу "Пусть говорят", чтобы восстановить справедливость.

Багаеву пришла поддержать сестра-близнец. Она рассказала, что Лоренцо мечтал об этом ребенке, но после отъезда на Кипр по непонятным причинам перестал выходить на связь.

Однако полной неожиданностью для зрителей стала всплывшая информация о прошлом сестер. Одна из жительниц Кировала рассказала, что Багаевы промышляли эскортом.

Гости в студии предположили, что Лоренцо Эбесилио решил сбежать, узнав о сомнительной репутации невесты. Однако сама Багаева все обвинения в свой адрес отрицала.

Адвокат, представляющая интересы девушки, пригрозила жительнице Кирова судом, поскольку та якобы распространяет ложную информацию. "Мы отсудим у вас 500 тысяч за эти слова. Вы сможете их заплатить? Тогда может перестанете распространять слухи", – заявила правозащитница.





Так или иначе, Анна по-прежнему уверена, что бывший ухажер обязан начать платить алименты. Она подчеркнула, что футболист неплохо зарабатывает и может обеспечить свою дочь.

Стоит отметить, что в студии программы отметилась и Екатерина Сафронова, которая была в отношениях с Александром Кержарковым. Она рассказала о нелегкой судьбе избранницы футболиста, а также о том, чем заканчиваются такие романы.

Анна Багаева, в свою очередь, намерена сделать тест на отцовство. Она уже предоставила биоматериал дочери, а также отправила на экспертизу вещи, на которых могли сохраниться образцы ДНК ее бывшего возлюбленного.