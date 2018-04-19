Жена бразильского футболиста грязно обругала соперницу из России
О том, что спортсмен закрутил роман с 25-летней Юлией Мезенцевой из подмосковного Одинцово, стало известно 18 апреля. Он проводил с девушкой все свободное время, пока его жена с тремя детьми находились на родине.
Однако все тайное становится явным. Камилла прилетела в Москву, чтобы поддержать любимого в матче "Спартак" — "Тосно". Увидев мужа на поле, она написала: "Мое сердце", сообщает Telegram-канал Super.
После игры Камилла узнала, что есть женщина, которая неравнодушна к Луису. "***** (девушки легкого поведения. – Прим. ред.) повсюду", – лаконично прокомментировала она. К слову, в Instagram Мезенцева нежно называет футболиста "мой мужчина".
Дочь спортсмена Алисия появилась на свет в феврале 2013 года в Донецке, а близнецы Жуан Луис и Жуан Адриано – 9 сентября 2016-го. Луис Адриано родился в семье охранника химического завода и домохозяйки. Играть в футбол начал в восемь лет.
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