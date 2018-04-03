Вот это переквалификация: футболист завершил спортивную карьеру и стал порноактером
24-летний Давиде Иовинелла решил завязать со спортом ради осуществления заветной мечты. Мужчина играл в высшем любительском футбольном дивизионе Италии, когда вдруг осознал, что может зарабатывать гораздо больше, при этом занимаясь более интересным и приятным ремеслом.
Мужчина не стал тянуть и отправил заявку на участие в порнофильме, после чего прошел собеседование, став одним из трех тысяч человек, отобранных для работы с известным режиссером Рокко Сиффреди. Иовинелла прилетел в Будапешт, чтобы посетить академию Сиффреди, где он взял сценический псевдоним Давиде Монтана, под которым он теперь известен в социальных сетях. В данный момент он находится в Венгрии и планирует получить там место работы, передает Ladbible.
Стоит упомянуть, что это далеко не единственный случай, когда успешный спортсмен решает поменять направление своей деятельности. Так, немецкий экс-вратарь футбольного клуба Хоффенхайма Тим Визе бросил футбольную карьеру, чтобы выйти на ринг в качестве рестлера, в дальнейшем прославившись под псевдонимом "Машина". Подобную попытку совершил еще один футболист Стюарт Томлинсон, который захотел стать борцом WWE, однако успеха в этом деле он так и не снискал, позже покинув спорт.
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