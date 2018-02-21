Интерпол отказался искать предателя Родченкова

Интерпол не станет объявлять информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в международный розыск. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В деле против Родченкова усмотрели политический подтекст, передает Утро.ru со ссылкой на "Интерфакс". "Рассмотрев запрос российской стороны, генеральный секретариат Интерпола принял решение не вносить досье Родченкова в свою базу данных", – отметил источник.