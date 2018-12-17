Российские хоккеисты всухую разгромили финнов

Сборная России по хоккею 16 декабря разнесла команду Финляндии со счетом 5:0. Наши спортсмены стали победителями Кубка Первого канала, домашнего этапа Евротура.

Встреча состоялась на футбольном стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. С трибун за поединком наблюдало рекордное для российского хоккея число зрителей – 71381, передает телеканал "360".

По словам наставника российской команды Ильи Воробьева, наши хоккеисты навсегда запомнят решающий матч Кубка Первого канала. Игра вошла в первую пятерку самых посещаемых в истории, сообщает RT.