Умерла советская фигуристка

В возрасте 85 лет ушла из жизни знаменитая советская фигуристка Лидия Горлинская, в замужестве взявшая фамилию Герасимова, говорится в сообщении на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Лидия Горлинская стала первой фигуристкой СССР, принявшей участие в чемпионате Европы в паре с Юрием Киселевым. В 1955 и 1956 годах она стала чемпионкой СССР в парном катании, в 1956 году на Всемирной зимней универсиаде в Варшаве стала серебряной призеркой.

После завершения спортивной карьеры работала тренером. Среди ее учеников -Владимир Ковалев, Галина, Карелина, Геннадий Карпоносов, Вячеслав Жигалин, Елена Жаркова, Василий Благов, Ирина Черняева.