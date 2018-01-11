Месси унизил победившего рак футболиста

Форвард "Барселоны" Лионель Мессии не желает видеть перед игрой "живых мертвецов". Так один из лучших футболистов мира отреагировал на видеоролик, в котором больной раком спортсмен хотел поддержать любимую команду перед матчем.

Эрик Абидаль являлся защитником "Барселоны" с 2008 по 2013 годы. В его карьере был перерыв: в 2012-м у спортсмена обнаружили рак и пересадили печень. Донором стал двоюродный брат Эрика Жерар. В этот период победивший страшную болезнь футболист решил поддержать товарищей по команде перед игрой, послав им видеоролик со словами ободрения.

"Болезнь – это страдания, которые я запомню на всю жизнь... Я был очень худым. Перед одним из матчей я отправил видео игрокам "Барсы", чтобы порадовать их и поддержать. Знаете, что сказал мне Месси? Чтобы я не присылал такие видео, потому что это делало им больно. Я старался их поддержать, но он сказал, что им очень тяжело видеть живого мертвеца, это их расстраивает", – цитирует Абидаля издание Marca.

Эрик Абидаль выступал в свое время за французские клубы "Монако", "Лилль", "Лион", испанскую "Барселону" и греческий "Олимпиакос". С "Барсой" он четырежды становился чемпионом Испании и дважды выиграл Лигу чемпионов. Защитник провел 68 матчей за национальную команду Франции. В декабре 2014 года футболист объявил о завершении спортивной карьеры.

11 января стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал результаты голосования, в ходе которого болельщики выбирали состав из лучших игроков 2017 года. В него вошли пять игроков мадридского "Реала", который стал чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Попал в "команду мечты" и Лионель Месси – на пару с другим звездным нападающим Криштиану Роналду.