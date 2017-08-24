Назван лучший футболист Европы

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрало лучшего футболиста года. Им стал нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

За награду также боролись аргентинец Лионель Месси и вратарь итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон. Футболисткой года в Европе стала Лике Мартенс из Нидерландов.