"Лужники" прошли первое испытание

Первый матч, прошедший после масштабной реконструкции на стадионе "Лужники", продемонстрировал готовность главного спортивного объекта к чемпионату мира по футболу. Несмотря на возникшие проблемы с задержкой на выходе, удовольствие от пробного матча большинство болельщиков, да и сами футболисты все-таки получили – яркая игра сборных России и Аргентины порадовала зрителей.

Поединок сборных закончился победой гостей с минимальным счетом 1:0. Матч стал первой игрой на обновленной арене и порадовал болельщиков острыми моментами. Еще бы – на главном поле в столице России блистал сам Лионель Месси – капитан сборной Аргентины. Правда, ему не удалось забить ни одного гола в ворота хозяев поля. Уже под занавес игры счет открыл Серхио Агуэро.

После матча в соцсетях появились десятки постов с жалобами зрителей, пришедших на матч. Они писали, что были вынуждены в промозглую погоду около часа после финального свистка оставаться на трибунах, а потом долго добираться пешком до станций метро.

Московские власти не оставили без ответа информацию о замерзших болельщиках. В мэрии заявили, что безопасность зрителей на матче была обеспечена профессионально, все сотрудники действовали четко, а ошибки будут обязательно проанализированы.

"Учитывая специфику обновленного стадиона и размещения болельщиков, вывод людей был организован не традиционно секторами, а ярусами — сначала из нижнего, затем из верхнего. Разделялись потоки, люди медленно, но двигались", – сказал "Интерфаксу" глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

По его словам, некоторые затруднения возникли из-за ремонта станции метро "Спортивная", а также промежутков времени подачи поездов на Московском центральном кольце. Он также отметил, что в будущем необходимо увеличить количество бесплатных автобусов, доставляющих зрителей от стадиона к станциям метро.

Председатель оргкомитета "Россия-2018", вице-премьер Виталий Мутко заверил, что отзывы болельщиков о проблемах с логистикой на матче сборных России и Аргентины в "Лужниках" будут изучены и принес извинения за неудобства, которые возникли после окончания встречи.

Первый матч в "Лужниках" стал своего рода генеральной репетицией перед чемпионатом мира. Очевидно, что просчеты его организаторов немного смазали общую картину спортивного события, но при этом нельзя не отметить достоинства обновленной суперарены и ее приспособленность для проведения матчей с любым числом зрителей. Во время реконструкции проектировщики постарались решить, пожалуй, одну из самих больших проблем на любом матче – очереди на входе и выходе.

На обновленном стадионе действуют 16 выходов-входов и 44 каскадных лестницы, что позволяет зрителям в течение десяти-пятнадцати минут покинуть арену без задержек. Такие требования соответствуют международным стандартам и их выполнение среди прочих было подтверждено представителями FIFA после осмотра стадиона. Почему возникла заминка после матча Россия-Аргентина – вопрос исключительно к организаторам мероприятия.

Футболисты, игравшие 90 минут на поле стадиона, остались от него в восторге. Об идеальном состоянии газона, да и всей арены в целом игроки рассказали обступившим их после матча журналистам. Первым поделился впечатлениями полузащитник сборной России Алан Дзагоев.

Стадион отличный, я в восторге! Газон вообще сумасшедший. Было приятно играть.

"Стадион заполнился. Благодарим болельщиков, что пришли поддержать. И нам было удовольствие играть при полных трибунах на таком стадионе, как "Лужники". Поле, атмосфера – все сопутствовало открытию", – сказал Денис Глушаков.

Футболисты отметили, что обновленный стадион стал настоящим шедевром спортивного строительства. И это, несмотря на то, что арена была построена в далеком 1956 году. Во время масштабной реконструкции, которая завершилась этой осенью, удалось сохранить исторический облик стадиона и при этом выполнить все требования FIFA к подобного рода спортивным сооружениям.

В дни чемпионата мира-2018 "Лужники" примут семь матчей: на стадионе пройдут две главных баталии – игра-открытие и финал, а также три матча группового этапа, 1/8 финала и полуфинал. Стадион сможет принять 81 тысячу зрителей.

Для футбольных болельщиков здесь созданы идеальные условия. Раньше вокруг поля были синие легкоатлетические дорожки. Их убрали, поэтому трибуны удалось максимально приблизить к футбольному полю и увеличить градус наклона. До реконструкции 10% зрительских мест находились в слепой зоне, зрителям были видны лишь фрагменты поля. Теперь у болельщиков будет прекрасный обзор из любой точки.

От непогоды всех гостей обновленного стадиона защищает специальный козырек, который нарастили на 11 метров. На крыше заменили старый поликарбонат ржавого цвета на молочный. Особенность этого материала в том, что он пропускает солнечные лучи и идеально подходит для стадионов с натуральным травяным покрытием.

Интересно, что цвет трибун москвичи выбрали сами путем голосования на портале "Активный гражданин". Цвета кресел яркие и радуют глаз. Есть места для маломобильных людей, VIP-персон и журналистов. При этом на трибунах появились ложи повышенной комфортности или так называемых скайбоксы.

Украшение "Лужников" – это медиаэкран площадью 40 тысяч квадратов. На него можно выводить счет матча и флаги играющих команд. Но все же гордость стадиона – его поле, которое напоминает многоуровневый пирог из инженерных коммуникаций. Под травой – новейшие системы дренажа, подогрева и полива. На посев ушло 400 килограммов семян, а после того как высота травы достигла трех сантиметров, газон прошили специальной синтетической нитью, которая поддерживает корневую систему травы.



