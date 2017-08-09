Дарья Клишина отказалась брать в руки флаг России

Дарья Клишина рассказала о грядущем чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне в 2017 году. По словам спортсменки, она боится победить, ведь тогда ей, возможно, придется взять в руки российский флаг.

Легкоатлетке придется выступать на соревнованиях под нейтральным флагом. "Мне не нравится, что я не смогу надеть одежду с российским триколором. Но об этой ситуации и так все знают, и мы все знаем, что я из России", – заявила Клишина в интервью "Би-би-си".

Дарья опасается проблем, которые могут возникнуть в случае ее победы на чемпионате. "Я не смогу взять российский флаг, если кто-нибудь даст мне его, – пояснила спортсменка. – Но как это будет выглядеть для наших болельщиков, если я откажусь от флага?"

Она планирует избежать подобных обстоятельств. "Может быть, я просто не пойду на круг почета и останусь в соревновательной зоне", – предположила легкоатлетка, которую не раз обвиняли в отсутствии солидарности с коллегами по сборной и недостаточном патриотизме.

Напомним, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций допустила Клишину, которая живет и тренируется в США, к участию в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Остальных россиян дисквалифицировали после публикации доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о допинге.

На соревнованиях по прыжкам в длину Дарья заняла девятое место. После Игр спортсменка отказалась возвращаться в Россию, и на нее посыпались упреки в предательстве. Болельщиков возмутил и сам факт того, что Клишина поехала на Олимпиаду, проигнорировав положение своих соотечественников.