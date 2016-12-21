Вопрос о проведении чемпионата Европы в Коломне будет решаться позднее
Западные чиновники отделили Клишину от сборной России
"Клишина в настоящее время имеет право участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. Ей больше не нужно оформлять индивидуальное разрешение", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы IAAF. Таким образом, Клишину фактически отделили от сборной России.
Напомним, проживающая в США прыгунья оказалась единственной представительницей российских легкоатлетов на Олимпиаде в Рио. Остальные представители сборной по этому виду спорта были исключены из-за допинг-скандала.
На Клишину возлагались большие надежды, однако напряженная обстановка на Играх и угроза дисквалификации непосредственно перед турниром помешали Дарье показать хороший результат. В итоге россиянка заняла девятое место (6,63 метра). Золото завоевала американка Тианна Бартолетта, показавшая результат 7,17 метра.
Теперь прыгунье предстоит выступить на зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике 2017 года в качестве нейтрального спортсмена. Соревнования пройдут в Белграде с 3 по 5 марта.
Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Как Евгений Джугашвили провел последние минуты жизни
Ведущая известной передачи "Дом-2" сама повеселилась на дне рождения