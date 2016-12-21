Западные чиновники отделили Клишину от сборной России

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила российской прыгунье в длину Дарье Клишиной выступать на всех международных соревнованиях. При этом россиянка будет участвовать в мероприятиях в качестве нейтрального спортсмена.

"Клишина в настоящее время имеет право участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. Ей больше не нужно оформлять индивидуальное разрешение", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы IAAF. Таким образом, Клишину фактически отделили от сборной России.

Напомним, проживающая в США прыгунья оказалась единственной представительницей российских легкоатлетов на Олимпиаде в Рио. Остальные представители сборной по этому виду спорта были исключены из-за допинг-скандала.

На Клишину возлагались большие надежды, однако напряженная обстановка на Играх и угроза дисквалификации непосредственно перед турниром помешали Дарье показать хороший результат. В итоге россиянка заняла девятое место (6,63 метра). Золото завоевала американка Тианна Бартолетта, показавшая результат 7,17 метра.

Всем хороший выходных ������ Have a great weekend everyone ������ #seiko @seikowatchofficial Фото опубликовано The official Darya Klishina (@dariaklishina) Дек 10 2016 в 11:05 PST

Теперь прыгунье предстоит выступить на зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике 2017 года в качестве нейтрального спортсмена. Соревнования пройдут в Белграде с 3 по 5 марта.