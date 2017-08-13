Кличко: Часть меня умерла

Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко объяснил, что заставило его уйти с ринга. Как оказалось, спортсмену не хватило мотивации.

Спортсмен задумался о завершении карьеры после поражения в бою против Энтони Джошуа. По словам Кличко, у него было множество причин закончить выступления на ринге, и столько же – остаться.

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"Когда я принимал это решение, часть меня умерла", – заявил спортсмен. Он добавил, что ему не хватило мотивации, чтобы продолжать выступать на профессиональном уровне.

"Даже 20 миллионов долларов, которые я мог бы заработать за реванш с Джошуа, не смогли изменить мое мнение", – цитирует боксера немецкая газета Bild. Кличко отметил, что обманывал бы себя, если бы продолжил карьеру только ради денег.

Как писали Dni.Ru, Кличко объявил о завершении карьеры в начале августа 2017 года. Прославленный спортсмен обратился к поклонникам на YouTube.

Напомним, реванш Кличко с Джошуа должен был состояться в ноябре 2017 года. Спортсмен отказался от этого боя.