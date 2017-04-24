Джошуа пообещал Кличко ад

Британский боец Энтони Джошуа рассказал про грядущий бой в Лондоне с украинским спортсменом Владимиром Кличко. Он пообещал своему сопернику устроить ад на ринге.

Энтони Джошуа заявил, что для победы над Владимиром Кличко ему потребуется три-четыре раунда. По его словам, он потратит это время на изучение тактики соперника. "На ринге я спокойно анализирую его действия. Я найду себя и свой ритм. Я не боец, который просто бросает удары", – рассказал британец.

При этом спортсмен отметил, что когда он войдет в свой ритм, он "устроит ад" для Владимира Кличко. "Сначала он выйдет на ринг и покажет себя, но со временем я пойму, как его победить. Это всегда главная задача", – цитирует бойца The Telegraph.

Ранее Владимир Кличко заявил, что он решил изменить стиль борьбы перед поединком с Энтони Джошуа. По его словам, теперь он не планирует отсиживаться в обороне, а выступит в роли охотника.

"Вы можете любить меня или ненавидеть, но мое доминирование, конечно, скучно. Теперь, когда я без титулов (В 2015 году Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри. – Прим. ред.), я чувствую в каком-то смысле облегчение. Надо мной нет никакого давления", – цитирует украинского спортсмена Life.ru.

Напомним, бой за звание чемпиона по версии IBF и WBA состоится 29 апреля 2017 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он приедет на соревнование, чтобы поддержать своего брата Владимира.