Популярный журнал раздел донага команду хоккеисток

Женская сборная США по хоккею с шайбой снялась в откровенной фотосессии для журнала. Ставшими фотомоделями спортсменки признались, что они хотят быть женственными, а значит, красивыми.

Раздеться спортсменок уговорил журнал ESPN Body, который часто публикует фотографии обнаженных спортсменов. По словам девушек, они хотели показать свою женственность и красоту. В объектив фотографа попали 30-летняя Кейси Беллами, 25-летняя Алекс Ригсби, 26-летняя Брайанна Декер, 29-летняя Меган Дагган, 28-летние Джослин Ламуре-Дэвидсон и Моника Ламуре-Морандо, передает "Газета.ру".

"Люди в аэропортах иногда спрашивают – а какой вид спорта мы представляем? – и у всех похожая реакция: "О, я думал, что вы окажетесь огромными". Или наоборот: "Вы такие маленькие и у вас на месте все зубы!". Так вот, мы обычные женщины и нам нравится быть женственными. Мы любим красиво одеваться. Но мы любим и тренировки, любим быть сильными и агрессивными", – рассказала в интервью журналу Моника Ламуре-Морандо.

"У всех нас разные типы тела. У меня довольно большой зад, но ноги похожи на птичьи. Но я могу выжать столько же, сколько и остальные девчонки", – хвастает Кейси Беллами.

"Я очень горжусь своим телом и фигурами подруг по команде. Мы тренируемся изо дня в день, чтобы стать лучшими спортсменками какими только возможно. Мы сами строим нашу мускулатуру, чтобы быть лучшими в нашем виде спорта. И я испытываю за все это гордость!", – согласна с подругами Меган Дагган.

Never would I have imagined that I would someday have the opportunity to bare it all in the @espn Body Issue, and I am extremely proud to do so next to these women. #StrongIsBeautiful ���� Публикация от Alex Rigsby (@arigs33) Июл 5 2017 в 8:04 PDT

"Мы любим тренироваться, глядя друг на друга. Каждая надеется попасть в национальную сборную, но это не мешает нам быть отличными товарищами по команде. Мы действительно все время поддерживаем друг дружку", – добавила Алекс Ригсби.





