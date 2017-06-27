Возняцки полностью обнажилась для журнала
Бывшая первая ракетка мира снялась обнаженной для специального выпуска журнала ESPN The Body Issue. На своей официальной странице в Instagram спортсменка заявила, что восхищается данной фотосессией. "Горда и рада за это! Спасибо #ESPNBody за обложку", – написала Возняцки под снимком в соцсети.
Подписчикам спортсменки снимок явно понравился. Они тут же ответили на публикацию шквалом комментариев. "Вау!! Супер", "Мамма Миа", "Фантастический снимок", "Правильно ! Давно пора играть в тенис голыми", "Великолепная женщина и сексуальное тело", – написали поклонники теннисистки под фото (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).
Каролина Возняцки не в первый раз радует фанатов откровенными снимками. Ранее знаменитая датская теннисистка опубликовала в соцсети пляжный снимок без купальника – вместо него девушку украшал боди-арт.
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Proud and excited for this one! Thank you #ESPNBody for the cover!! Link in bio
Отметим, что ранее подобными фото похвасталась другая теннисистка – Серена Уильямс. Беременная спортсменка решилась на откровенную фотосессию для обложки американского журнала Vanity Fair.
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