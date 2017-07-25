Ефимова взяла бронзу чемпионата мира

Российская пловчиха Юлия Ефимова заняла третье место на дистанции 100 метров брассом входе выступления на чемпионате мира, который проходит в Будапеште. Ей удалось завершить гонку за 1 минуту 5,05 секунды.

Второе место заняла американка Кэти Мейли с результатом 1 минута 5,03 секунду. Золотая медаль досталась ее соотечественнице Лилли Кинг: она установила мировой рекорд, преодолев дистанцию за 1 минуту 4,13 секунды.