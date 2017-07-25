У известного футболиста нашли рак

У знаменитого бразильского полузащитника Эдерсона обнаружили рак яичек. Заболевание удалось диагностировать после того, как футболист сдал положительный допинг-тест.
"Сложно подобрать слова, это стало шоком для меня" – прокомментировал известие именитый спортсмен. Футболисту предстоит серьезная операция, передает издание Football-Italia.
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