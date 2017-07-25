Известная российская лыжница попалась на допинге

Молодую российскую лыжницу Ирину Юргайтис дисквалифицировали за употребление запрещенных веществ. 20-летняя спортсменка не сможет принимать участие в соревнованиях в течение четырех лет, сообщает Российское антидопинговое агентство.

Какое именно вещество нашли в крови Юргайтис, не уточняется. Известная спортсменка пока не добивалась высоких результатов на международных соревнованиях.