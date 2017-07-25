Кличко продался за 6 тысяч долларов

Мэр Киева Виталий Кличко вновь "отличился". На этот раз известный своими "гениальными цитатами" градоначальник украинской столицы продал за кругленькую сумму на аукционе тренировку с собой в главной роли.

Объявление об аукционе было размещено на сайте госзакупок Украины ProZorro. Стартовая цена лота составила одну тысячу гривен, что равняется 38 долларам или 2,3 тысячам рублей. По результатам торгов спортивная тренировка с киевским градоначальником ушла "с молотка" за 150 тысяч гривен – порядка 5,8 тысяч долларов или 346 тысяч рублей.

"В здоровом теле – здоровый дух и энергия для новых жизненных свершений. Мэр Киева Виталий Кличко тренируется каждое утро и готов поделиться секретами", – говорилось в описании лота. Всего в аукционе приняли участие восемь человек. При этом имя победителя торгов не называется.

Тем не менее, известно, что спортивная тренировка должна состояться в течение месяца со дня окончания аукциона. Все полученные от продажи тренировки средства якобы будут направлены на покупку аппарата искусственной вентиляции в детскую клинику Института нейрохирургии. Во всяком случае, именно так утверждают организаторы аукциона.



Напомним, это уже не первый случай, когда украинские чиновники выставляют на торги столь необычные лоты. Так, получившая скандальную известность благодаря своим фотографиям интимного характера 24-летняя замглавы МВД Украины Анастасия Деева, продала на аукционе завтрак с собой за 11 миллионов гривен (423 тысячи долларов).

Одно из требований к кандидату на пост заместителя МВД Украины - стаж не менее 10 лет

Какая молодец Настя Деева, на службе у родины с 14 лет pic.twitter.com/pz6sIarjwE — Вестник Луганска (@LuganskNovosti) 13 ноября 2016 г.

Тем не менее, вполне вероятно, что покупка свидания с чиновницей за 423 тысячи долларов произошла по технической ошибке. Если это так, то по правилам электронных аукционов выигрывает участник, следующий по величине ставки сразу за победителем, сообщалось на странице электронной площадки государственных публичных закупок ProZorro в социальной сети Facebook.

Кроме того, в конце прошлого месяца был открыт благотворительный лот "ужин с министром юстиции Павлом Петренко". Чиновник пообещал неформальное общение. Кроме того, он заявил, что ответит на все вопросы, касающиеся реформ в сфере юстиции, онлайн-услуг и ежедневных сервисов Минюста Украины для граждан.

