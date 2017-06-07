Шестикратный олимпийский чемпион близок к самоубийству

Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию Райан Лохте оказался в центре скандала. Американец вместе с друзьями устроил пьяный дебош в Рио-де-Жанейро, после чего его возненавидел весь мир.

Скандал тяжело сказался на эмоциональном состоянии Райана Лохте. Сначала спортсмен заявил об ограблении, но позже выяснилось, что он вместе с тремя приятелями устроил в баре пьяный дебош.

"После Рио я был, вероятно, самым ненавистным человеком в мире. Было несколько моментов, когда я плакал, раздумывая: "Если пойду спать и никогда не проснусь, будет хорошо". Я был близок к тому, чтобы покончить с собой", – рассказал пловец изданию EPSN.



Лохте сообщил об ограблении 14 августа 2016 года. По его словам, переодетые в полицейских преступники остановили автомобиль со спортсменами и, угрожая оружием, отобрали все ценности.

Позже выяснилось, что олимпиец "преувеличил", рассказывая о тех событиях. Когда ложь открылась, пловца отстранили от соревнований на десять месяцев. Его приятели отделались четырехмесячным наказанием.

Райан Лохте взял в Рио золото в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Впервые золото досталось ему в Афинах в 2004 году, пловец подтвердил титул в 2008-м в Пекине и в 2012-м в Лондоне. В других стилях Лохте оказался лучшим в Китае на дистанции 200 метров на спине, а в Великобритании – на дистанции 400 метров.

