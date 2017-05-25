Марат Сафин сделал неожиданное заявление

Теннисист Марат Сафин написал письмо, в котором он отказался от мандата депутата нижней палаты парламента. Свое решение спортсмен объяснил тем, что хочет сосредоточиться на общественной работе.

Свои мысли по поводу отказа от депутатства Марат Сафин изложил в письменной форме. Он напомнил, что, несмотря на завершение карьеры, продолжает принимать участие в разнообразных спортивных мероприятиях.

"Как победитель турниров Большого шлема, принимаю участие в выставочных и ветеранских матчах, в международных турнирах АТР", – цитирует "Газета.ru" бывшую первую ракетку мира. Также теннисист занимается преподавательской деятельностью. Это направление он назвал общественно значимым.

Кроме того, в 2016 году Марат Сафин стал первым теннисистом из России, который был включен в Международный зал теннисной славы. В таком статусе он ведет довольно обширную представительскую работу. Подобная загруженность, по всей видимости, не позволяет в полной мере осуществлять также законотворческую работу.

Однако полностью порывать с Госдумой Марат Сафин не собирается и готов помогать бывшим коллегам, но уже не как депутат. "Готов выполнять любые ваши поручения, в том числе связанные с развитием российского спорта", – подчеркнул теннисист в своем письме.

Отметим, Марат Сафин был депутатом Госдумы с 2011 года. В нижней палате парламента он представлял "Единую Россию". Он является победителем двух турниров Большого шлема в одиночном разряде, двукратным обладателем Кубка Дэвиса (2002 и 2006 годов) в составе национальной сборной России. Сафин известен своими вспышками эмоций во время игры. Он сломал невероятное число ракеток, а на Открытом чемпионате Франции по теннису 2004 года во время матча против Феликса Мантильи приспустил свои шорты до бедер после того, как выиграл очередное очко.