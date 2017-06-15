Чемпиона мира по боксу арестовали за наркотики

В городе Таскалуса (штат Алабама, США) из-за нарушения правил тонировки полицейские остановили автомобиль американского боксера Деонтея Уайлдера. Во время проверки документов правоохранители обратили внимание на запах марихуаны. Они обыскали машину и обнаружили наркотик в его бардачке, передает издание Boxingscene. Спортсмен был обвинен в незаконном хранении марихуаны второй степени. Не забыли полицейскии и об обвинении в нарушении правил тонировки. Сам боксер уверяет, что наркотики принадлежат не ему, тому, кто пользовался его машиной, когда он уезжал из города. Тем не менее, Деонтей Уайлдер был арестован. Позже, однако, он был отпущен под залог в тысячу долларов. Спортсмен является чемпионом мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).