Опубликована уникальная запись реального боя Брюса Ли

В интернете появилась единственная запись реального боя на ринге MMA знаменитого киноактера и мастера китайских боевых искусств Брюса Ли. Пользователи соцсетей уже выразили свое восхищение его техникой борьбы.

Видеозапись, вероятно, была сделана в школе Брюса Ли Джит Кун-До (обучающей технике "Путь опережающего кулака) в Калифорнии, передает Daily Mail. Знаменитый боец регулярно устраивал схватки со своими учениками, однако лишь однажды их сражение было записано на видеокамеру, и спустя много лет запись была опубликована на YouTube.

Соперником Брюса Ли на этом видео стал один из его лучших учеников – Тэд Вонг. На кадрах записи боя видно, что знаменитый боец старается держаться от противника на некотором расстоянии, нейтрализуя все его приемы. В свою очередь, он все же нанес ученику несколько ударов по голове.

Примечательно, что Брюс Ли и Тэд Вонг на ролике сражаются в защитной экипировке, так как по правилам участники боев были обязаны надевать ее. "Я гарантирую, что если бы не правила, то Брюс сражался бы голыми руками", – пишет владелец YouTube-канала Beerdy, восстановивший видеозапись и разместивший ее в Сети.

За два дня с момента публикации ролик посмотрели же более шести миллионов человек, его "лайкнули" около 57 тысяч пользователей. "Не обязательно даже указывать, кто из них Брюс Ли. Его движения уникальны и безупречны, его можно узнать даже с закрытыми глазами. Легенда!" – прокомментировал пользователь YouTube5000.



