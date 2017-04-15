"Кубок Гагарина": Магнитка и трехглавый дракон

Названа точная дата конца света Россия отказалась от "Евровидения" Актер Степанов выпал из окна Взрыв в метро Дом-2

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
Алла Пугачева снова станет бабушкой
партнеры
Вторник 18 апреля
Лента новостей
20:00
Неожиданный поступок Путина удивил россиян
19:54
ОНФ повысит качество услуг в социальной сфере
19:50
Друг отказался прикрывать прелюбодеяния Михалкова
19:23
Дорожный конфликт на МКАД закончился стрельбой
19:03
Дворняга попыталась "оживить" сбитого машиной хаски (видео)
19:00
Детей защитят от "групп смерти"
18:53
Тайную комнату в Китай-городе откроют для туристов
18:44
Почему собаки извиняются перед хозяевами
18:40
Садальский жестко раскритиковал Боярскую и Матвеева
18:39
Дмитрий Леус: инвестиции в эффективность
18:37
Самые яркие роли Георгия Вицина
18:21
В Подмосковье электричка насмерть сбила байкера
17:48
Как бороться с авитаминозом
17:28
Обиженную стюардессу "Аэрофлота" поставили на место
17:24
Вицин называл Пугачеву своей ученицей
17:23
Трамп оконфузился из-за Ким Чен Ына
17:14
Избиратели найдут свой участок на сайте праймериз "ЕР"
17:03
Москвич зарезал собутыльника и сбросил с 13-го этажа
17:01
В чем особенность iPhone 8
16:53
В Омске пройдет форум "ЕР" по культуре
16:46
Организатор теракта в Петербурге сделал заявление
16:33
В Москве грабители обстреляли автомобиль с людьми
16:25
Максакова показала интимное фото с Вороненковым
16:21
Скандалист из "Дома-2" женился
16:15
Политолога назвали "лысым чмом" в прямом эфире "России 1"
16:10
У Ляшко роман со студентом
16:10
Эффектная блондинка украла миллиард у российских артистов
16:09
Известный радиоведущий скончался в Москве
16:02
Банда таксистов-боксеров грабила москвичей
15:57
"Мисс Россия 2017" оказалась копией "Мисс Вселенная 1961"
15:54
Госпитализированному Зайцеву поставили неутешительный диагноз
15:41
Организатор теракта в Петербурге признал вину
15:28
Депутаты будут обсуждать свои инициативы во фракциях
15:27
Дочь Ковальчук оседлала горячего жеребца
15:23
У россиян появится еще один выходной
15:22
Болезнь Турчинова назвали фейком
15:19
Собянин рассказал о революции в столичных магазинах
15:17
В "Коломенское" съедутся рыцари
15:14
Госдума расширила возможности независимых депутатов
15:01
Ходченкова пополнила список Цыганова
15:00
Самые харизматичные победители шоу "Голос"
14:59
Змея атаковала мотоциклиста на дороге (видео)
14:50
В Москве назовут лучшие компании и проекты
14:46
Чем опасны электронные сигареты
14:42
Путину привезли секретный план Трампа
14:31
В Москве объявлен желтый уровень опасности
14:29
Визит государственной важности
14:22
Вертолет органов безопасности потерпел крушение в Турции
14:18
Звезда шоу "Экс на пляже" обнажила шикарный бюст на свадьбе
14:13
Самые яркие роли Светланы Немоляевой
14:06
Шепелев похвалился достижением сына от Фриске
14:00
Трампа высмеяли за соседство с кроликом
13:56
Мужчина опубликовал признание жены в измене (видео)
13:35
В Москве найден обнаженный труп известного художника
13:30
США приказали Грузии "отчитать" Лаврова
13:27
Звезда "Дома-2" обратилась к Темниковой после расправы
13:20
Кураев назвал причину скорого конца света
13:11
Бобер загипнотизировал 150 телок (видео)
13:09
В Москве на ребенка упало дерево
13:02
Актриса Наталья Селезнева серьезно больна
12:48
Престарелого шахматиста посадили за совращение ученицы
12:46
Дочь Кати Семеновой работает в баре
12:42
Лукашенко – Тимошенко: Понравилась моя колбаска?
12:34
Сыгравший Иуду актер случайно повесился в театре
12:32
В Архангельске заяц пытался зарезать водителя автобуса
12:22
Детям страшно за Никиту Джигурду
12:08
В смертельной аварии в Коми пострадали 40 человек
12:06
Тодоровский устроил переполох в Большом
12:02
Число пассажиров МЦК превысило 55 миллионов
11:59
Британцы сообщили о десятках мертвых советских космонавтов
11:58
"Платон" и ГЛОНАСС помогут сэкономить
11:56
Светофоры в Москве пообещали привести в порядок к середине мая
11:51
Украина решила нажиться на торговле с Россией
11:47
Улицу в Москве назовут в честь партизанки Волошиной
11:35
Пышная грудь Рудковской вывалилась из платья
11:34
Инфоцентры программы сноса хрущевок открылись по всей Москве
11:20
Мадам по объявлению: русская муза Анри Матисса
11:17
Неожиданная опасность противозачаточных таблеток
11:16
Число машин в столичном регионе превысило восемь миллионов
11:09
Отдых в Сочи резко подорожал
10:54
Грузия бьется в истерике из-за поездки Лаврова
10:45
На набережной в Петербурге сожгли Range Rover (видео)
10:35
Володин оценил крепость дружбы Москвы и Пекина
10:35
Как живет единственная дочь Георгия Вицина
10:19
На железной дороге в Свердловской области ищут бомбу
10:02
Брошенный толстяк стал секс-символом Сети
10:01
Астрономы сняли крадущийся по Луне НЛО (видео)
09:59
После Пасхи Людмила Сенчина покаялась в грехе
09:47
На парковке на востоке Москвы расстреляли мужчину
09:43
В Сургуте дети нашли мертвую женщину по дороге в школу
09:40
Роботы оставляют продавцов без работы
09:32
Названа точная дата конца света
09:25
Муж Виктории Дайнеко тоскует в разлуке с ребенком
09:11
Подробности задержания организатора теракта в Петербурге
09:05
Известного певца хотят арестовать за жадность
08:54
От пропавшей в Саратове пенсионерки остался скелет
08:40
Россияне боятся покупать путевки в Турцию
08:40
Утяшева показала красивую грудь 68-летней Винер в театре
08:39
Володин отметил эффективность сотрудничества России и Китая
08:35
Путин поговорил с Порошенко о Донбассе
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова объяснила свой отказ праздновать Пасху
Пассажир бросил водителя умирать в горящем Maserati
Детям страшно за Никиту Джигурду
В России предложили бесплатно хоронить умерших
ПДД серьезно изменят ради байкеров и велосипедистов
Пышная грудь Рудковской вывалилась из платья
Спорт

"Кубок Гагарина": Магнитка и трехглавый дракон

Финальная серия хоккейного Кубка Гагарина вместо праздника спорта превратилась в грандиозный скандал, который может бросить тень на репутацию Континентальной хоккейной лиги. Причиной скандала стало более чем спорное судейство, которое у ряда наблюдателей оставляет стойкое впечатление откровенной судейской предвзятости в пользу петербургского СКА.
прочитано 1411 раз

Прошедшая 14 апреля в Санкт-Петербурге четвертая игра финальной серии между магнитогорским "Металлургом" и местным СКА завершилась со счетом 3:2 в пользу последнего. Решающая шайба была заброшена "армейцами" после удаления в третьем периоде форварда "Металлурга" Дениса Зарипова.

На представленном во время трансляции повторе отчетливо видно, как хоккеист магнитогорцев не менял вектора движения (а это имеет существенное значение с точки зрения оценки блокировки), в то время как нападающий питерцев Вадим Щипачев как раз выполнял перестроение и менял вектор. В итоге он упал, а арбитры отправили Зарипова на скамейку.

Вообще, как и в предыдущих матчах, судьи гораздо охотнее удаляли со льда хоккеистов "Металлурга", трактуя спорные эпизоды в пользу СКА. Чтобы хоть как-то сгладить щекотливую ситуацию они все-таки отважились за 15 секунд до окончания скандального матча удалить армейца, а буквально за секунду до финального свистка выписать еще две минуты штрафа газпромовской команде.

Естественно, после матча поднялась буря возмущения как от болельщиков "Металлурга", так и от многих других ценителей хоккея. Не остались в стороне даже некоторые члены кабинета министров России. Так, вице-премьер Аркадий Дворкович раскритиковал судейство в матче "Металлург"-СКА. "Дело не в Магнитке... СТЫДНО!!! с таким судейством в КХЛ и отсутствием самоуважения мы никогда не обыграем канадцев, а хоккеисты – молодцы!", – написал он на своей странице в Twitter.

Однако, несмотря на это, в Федерации хоккея России (ФХР) воздержались от оценки слов вице-премьера. "Честно, не хочется оценивать, что там говорят. Каждый имеет право выражать свои мысли", – заявил президент ФХР Владислав Третьяк. При этом он прокомментировал слова Дениса Зарипова, который сравнил происходящее во время матча с балетом. По словам Третьяка, претензии "Магнитки" – это нормально. При этом он добавил, что "у всех всегда бывают претензии".

В таком же духе высказался и президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель, который присутствовал на матче между двумя командами. Он призвал общественность прекратить разговоры о плохом и нечестном судействе. "По-моему, судьи проделали хорошую работу, просто всегда найдутся недовольные. Более того, если смотреть на работу судей в целом, на протяжении всего плей-офф, ее стоит признать хорошей", – заявил он, добавив при этом, что недопустимо сомневаться в уровне арбитров.

Впрочем, по мнению профессиональных хоккеистов, судейство в КХЛ уже давно отстает от уровня развития самого спорта. Так, по мнению президента столичного "Динамо" Виталия Давыдова, арбитрам уже давно не хватает профессионализма. С похожим заявлением выступил вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин, который адресовал все вопросы по проигранной "магниткой" встрече к судейскому комитету.

Мнение о том, что наказание Зарипову является по меньшей мере странным, разделяют и многие спортивные журналисты. Так, обозреватель "Спорт-экспресса" Дмитрий Еронко уверен, что удаление Зарипова повлияло на исход матча. При этом это уже не первый инцидент в ходе нынешней финальной серии между двумя командами: нарекания к судейству появились уже после первого матча. "Я несколько в шоке – если некоторые вещи не изменятся, то у нас шансов мало", – заявил тогда главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев.

Впрочем, многие уверены, что причина разгоревшегося скандала лежит гораздо глубже, чем в плоскости судейской предвзятости. Как известно, питерский СКА финансируется структурами "Газпрома", являясь сейчас опорным клубом национальной сборной России. "В хоккее на сегодня монополия власти. "Газпромовской" власти. И в каких бы направлениях эти "три ручейка не текли, они все равно сливаются в одну "большую реку", против течения которой плыть бесполезно", – отмечает хоккейный обозреватель Алексей Дузенко.

Журналист пишет, что дело не в личностях, а в тех подходах  и принципах, в соответствии с которыми управляется современный российский хоккей. "Все ключевые позиции заняты "газпромовскими" – круг замкнулся. До тех пор, пока трехглавый дракон будет так "управлять" нашим хоккеем – лицедейство, помноженное на цинизм, так и будет процветать", – добавляет обозреватель. "Поймите, что когда у нас боссы КХЛ и ФХР начинают в ложе обниматься и поздравлять друг друга с голами СКА – это ненормальная ситуация для финала Кубка Гагарина", – вторит ему Дмитрий Пономаренко из "Советского спорта".

Скандал вокруг предвзятого судейства бросает тень не только на Континентальную хоккейную лигу, не только демотивирует ведущих российских хоккеистов, которые понимают бесполезность противостояния мощной административной машине, но и просто отталкивает от хоккея миллионы зрителей и болельщиков.

К счастью, государство в последние годы всерьез задумалось о пропаганде спорта и здорового образа жизни. Но для этого, в том числе, необходимы примеры честной спортивной конкуренции. 

Автор: Иван Поляков15 апреля 2017, 21:19

комментарии

Политика

Путину привезли секретный план Трампа
США приказали Грузии "отчитать" Лаврова
Лукашенко – Тимошенко: Понравилась моя колбаска?
Путин поговорил с Порошенко о Донбассе

Шоу-бизнес

Друг отказался прикрывать прелюбодеяния Михалкова
Садальский жестко раскритиковал Боярскую и Матвеева
Бизнесмен отвел Катю Гордон в ЗАГС
Максакова показала интимное фото с Вороненковым

Проишествия

В Москве найден обнаженный труп известного художника
Сыгравший Иуду актер случайно повесился в театре
В Москве российский актер попал в больницу после нападения
Прогулку женщин с мертвой собакой сняли на видео

Lifestyle

Вицин называл Пугачеву своей ученицей
Самые яркие роли Светланы Немоляевой
Актриса Наталья Селезнева серьезно больна
Тодоровский устроил переполох в Большом
Шоу-бизнес

Шепелев похвалился достижением сына от Фриске

Телеведущий рассказал о новой способности Платона
Шоу-бизнес

Госпитализированному Зайцеву поставили неутешительный диагноз

Известный модельер попал в больницу с сильным кашлем
Общество

Обиженную стюардессу "Аэрофлота" поставили на место

Суд отклонил ее иск к авиакомпании
Шоу-бизнес

Садальский жестко раскритиковал Боярскую и Матвеева

Актеру не понравилась игра коллег в сериале "Анна Каренина"

Гороскоп

Ирина Алферова решилась на изменение внешности
Астрологический прогноз с 17 по 23 апреля
"Бандитское" прошлое мешает сыну Любови Полищук
Алла Пугачева снова станет бабушкой

Фоторепортажи

Самые яркие роли Георгия Вицина
Звезда шоу "Экс на пляже" обнажила шикарный бюст на свадьбе
Утяшева показала красивую грудь 68-летней Винер в театре
Сладкая жизнь самой красивой девушки России

Спорт

Сборная России "потеряла" Максима Ковтуна
Российский комментатор призвал разбить лицо Ковальчуку
Парализованная фристайлистка Комиссарова впервые стала мамой
Мамаев разрешил выложить в Сеть "голые" фото жены

Регионы

Задержание организатора теракта в Петербурге попало на видео
Из машины "Почты России" выпал мешок с пенсиями
Жуткие травмы раненых в теракте девушек
Прокатившийся в зорбе по Перми мужчина удивил прохожих (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru