"Кубок Гагарина": Магнитка и трехглавый дракон

Финальная серия хоккейного Кубка Гагарина вместо праздника спорта превратилась в грандиозный скандал, который может бросить тень на репутацию Континентальной хоккейной лиги. Причиной скандала стало более чем спорное судейство, которое у ряда наблюдателей оставляет стойкое впечатление откровенной судейской предвзятости в пользу петербургского СКА.

Прошедшая 14 апреля в Санкт-Петербурге четвертая игра финальной серии между магнитогорским "Металлургом" и местным СКА завершилась со счетом 3:2 в пользу последнего. Решающая шайба была заброшена "армейцами" после удаления в третьем периоде форварда "Металлурга" Дениса Зарипова.

На представленном во время трансляции повторе отчетливо видно, как хоккеист магнитогорцев не менял вектора движения (а это имеет существенное значение с точки зрения оценки блокировки), в то время как нападающий питерцев Вадим Щипачев как раз выполнял перестроение и менял вектор. В итоге он упал, а арбитры отправили Зарипова на скамейку.

Вообще, как и в предыдущих матчах, судьи гораздо охотнее удаляли со льда хоккеистов "Металлурга", трактуя спорные эпизоды в пользу СКА. Чтобы хоть как-то сгладить щекотливую ситуацию они все-таки отважились за 15 секунд до окончания скандального матча удалить армейца, а буквально за секунду до финального свистка выписать еще две минуты штрафа газпромовской команде.

Естественно, после матча поднялась буря возмущения как от болельщиков "Металлурга", так и от многих других ценителей хоккея. Не остались в стороне даже некоторые члены кабинета министров России. Так, вице-премьер Аркадий Дворкович раскритиковал судейство в матче "Металлург"-СКА. "Дело не в Магнитке... СТЫДНО!!! с таким судейством в КХЛ и отсутствием самоуважения мы никогда не обыграем канадцев, а хоккеисты – молодцы!", – написал он на своей странице в Twitter.

@sportexpress Дело не в Магнитке... СТЫДНО!!! с таким судейством в КХЛ и отсутствием самоуважения мы никогда не обыграем канадцев( а хоккеисты - молодцы! — Arkady Dvorkovich (@advorkovich) 14 апреля 2017 г.

Однако, несмотря на это, в Федерации хоккея России (ФХР) воздержались от оценки слов вице-премьера. "Честно, не хочется оценивать, что там говорят. Каждый имеет право выражать свои мысли", – заявил президент ФХР Владислав Третьяк. При этом он прокомментировал слова Дениса Зарипова, который сравнил происходящее во время матча с балетом. По словам Третьяка, претензии "Магнитки" – это нормально. При этом он добавил, что "у всех всегда бывают претензии".

В таком же духе высказался и президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель, который присутствовал на матче между двумя командами. Он призвал общественность прекратить разговоры о плохом и нечестном судействе. "По-моему, судьи проделали хорошую работу, просто всегда найдутся недовольные. Более того, если смотреть на работу судей в целом, на протяжении всего плей-офф, ее стоит признать хорошей", – заявил он, добавив при этом, что недопустимо сомневаться в уровне арбитров.

Впрочем, по мнению профессиональных хоккеистов, судейство в КХЛ уже давно отстает от уровня развития самого спорта. Так, по мнению президента столичного "Динамо" Виталия Давыдова, арбитрам уже давно не хватает профессионализма. С похожим заявлением выступил вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин, который адресовал все вопросы по проигранной "магниткой" встрече к судейскому комитету.

Мнение о том, что наказание Зарипову является по меньшей мере странным, разделяют и многие спортивные журналисты. Так, обозреватель "Спорт-экспресса" Дмитрий Еронко уверен, что удаление Зарипова повлияло на исход матча. При этом это уже не первый инцидент в ходе нынешней финальной серии между двумя командами: нарекания к судейству появились уже после первого матча. "Я несколько в шоке – если некоторые вещи не изменятся, то у нас шансов мало", – заявил тогда главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев.

Впрочем, многие уверены, что причина разгоревшегося скандала лежит гораздо глубже, чем в плоскости судейской предвзятости. Как известно, питерский СКА финансируется структурами "Газпрома", являясь сейчас опорным клубом национальной сборной России. "В хоккее на сегодня монополия власти. "Газпромовской" власти. И в каких бы направлениях эти "три ручейка не текли, они все равно сливаются в одну "большую реку", против течения которой плыть бесполезно", – отмечает хоккейный обозреватель Алексей Дузенко.

Журналист пишет, что дело не в личностях, а в тех подходах и принципах, в соответствии с которыми управляется современный российский хоккей. "Все ключевые позиции заняты "газпромовскими" – круг замкнулся. До тех пор, пока трехглавый дракон будет так "управлять" нашим хоккеем – лицедейство, помноженное на цинизм, так и будет процветать", – добавляет обозреватель. "Поймите, что когда у нас боссы КХЛ и ФХР начинают в ложе обниматься и поздравлять друг друга с голами СКА – это ненормальная ситуация для финала Кубка Гагарина", – вторит ему Дмитрий Пономаренко из "Советского спорта".

Скандал вокруг предвзятого судейства бросает тень не только на Континентальную хоккейную лигу, не только демотивирует ведущих российских хоккеистов, которые понимают бесполезность противостояния мощной административной машине, но и просто отталкивает от хоккея миллионы зрителей и болельщиков.

К счастью, государство в последние годы всерьез задумалось о пропаганде спорта и здорового образа жизни. Но для этого, в том числе, необходимы примеры честной спортивной конкуренции.