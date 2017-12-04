В Корее встали на защиту российских хоккеистов

Вице-президент Национальной организации туризма Кореи Мин Хонг Мин направил письмо президенту Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазелю с просьбой допустить до участия в Олимпийских играх в 2018 году. Корейский чиновник уверен, что участие спортсменов из России критично для успеха Зимних Игр.

В начале своего послания Мин Хонг Мин отметил, что Корея и Россия успели наладить доверительные отношения в области хоккея. "В течение этого года Национальная организация туризма Кореи (НОТК) и Федерация хоккея России выстроили сотрудничество и партнерство в области продвижения Зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане. НОТК и ФХР совместно организовали визит сборной России по хоккею в Пхенчхан в марте 2017 года и проведение выставочных игр против сборной Кореи", – подчеркнул он.

Символичным он назвал тот факт, что именно российская команда стала первой сборной, которая посетила новую хоккейную олимпийскую арену. Почуствовала Корея и ответную поддержку и заинтересованность Олимпиадой. "Сборная России по хоккею – одна из самых прославленных команд в мире, ее участие критично для успеха Олимпийских Игр, включая продажи билетов и пакетных предложений", – уверен Мин Хонг Мин.

"Южная Корея впервые принимает Зимние Олимпийские Игры, и мы бы хотели провести их успешно. Правительство Кореи и Оргкомитет Игр в Пхенчхане приложили невероятные усилия для того, чтобы подготовить уникальное событие для всего мира. Мы хотели бы показать всем гостям красоту нашей страны, но обеспечение интереса к спортивным соревнованиям – это первый и важнейший шаг к достижению этой цели", – добавил чиновник.

Он подчеркнул, что в Национальной организации туризма Кореи крайне заинтересованы участием в Играх сборной из России. Это, по словам Мин Хонг Мина, даст возможность болельщикам и туристам со всего мира "наблюдать за соревнованиями лучших спортсменов на самом высоком уровне".