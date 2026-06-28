Шокирующее известие о внезапной гибели всемирно известного эпатажного музыканта буквально раскололо сеть на два лагеря.



Мировая музыкальная индустрия замерла в леденящем душу ожидании, а социальные сети разрываются от шока и недоумения. В середине июня громом среди ясного неба прогремела ошеломляющая новость: безумный гений альтернативной сцены, неподражаемый американец Оливер Три трагически погиб в страшной авиакатастрофе во время своего пребывания в Бразилии. Однако пока одни оплакивают кумира, другие потирают руки в предвкушении грандиозного разоблачения. В интернете стремительно набирает обороты безумная, но чертовски убедительная теория о том, что смерть артиста — это лишь иллюзия.

Самые преданные фанаты Оливера наотрез отказываются верить в трагедию и называют происходящее самым дерзким и циничным пиар-ходом в истории современной поп-культуры. И у них есть для этого веские основания. Дело в том, что уже завтра, 29 июня, музыкант должен праздновать свой день рождения. Поклонники бьются в экстазе от догадки: вся эта жуткая история с крушением вертолета — не что иное, как колоссальный, шокирующий "прогрев" перед презентацией абсолютно нового сингла. Фанаты искренне надеются, что именинник триумфально ворвется в информационное поле прямо в праздничный день, представив публике свежий хит и высмеяв собственную "смерть".

В пользу этой дерзкой версии говорит и крайне подозрительный график гастрольного тура артиста. Отыграв безумный концерт в Сан-Паулу 6 июня, Оливер Три словно растворился в воздухе, а в его расписании образовалось странное затишье длиной почти в месяц. При этом следующее масштабное шоу запланировано в Лиссабоне уже на 1 июля. Конспирологи уверены, что этот временной зазор был необходим музыканту для того, чтобы залечь на дно, заставить весь мир поверить в трагедию, а затем эффектно восстать из мертвых на европейской сцене.

К тому же, весь творческий путь Оливера Три буквально соткан из эпатажа, абсурдных выходок и черного юмора. Его фирменный стиль — это вечная игра со смертью. В своих клипах музыкант регулярно попадает в жуткие аварии, оказывается на больничной койке в окружении капельниц или падает с огромной высоты. Сыграть в ящик по-настоящему, но понарошку — абсолютно в его духе.

Масла в огонь фанатского расследования подливает и загадочная фигура популярного блогера Гаспи, который, по слухам, находился на борту того самого злополучного вертолета. Внимательные интернет-детективы уже изучили под микроскопом его старые ролики и обнаружили там массу скрытых намеков, указывающих на подготовку масштабного перформанса.

Официальные представители артиста и крупные лейблы до сих пор хранят гробовое молчание, не выпуская никаких некрологов, что лишь подпитывает безумные теории. Развязка этой мистической драмы близка как никогда. Уже завтра мир узнает правду: скорбеть ли по ушедшей звезде или аплодировать гению запредельного хайпа, который снова всех переиграл.