Мария Порошина экстренно госпитализирована Тесты Тимур Родригез тайно женился Игры Сонник

Топ новостей недели

"Вся синяя, в кровище": бывшая жена Дмитрия Диброва жестко разбилась посреди улицы"Вся синяя, в кровище": бывшая жена Дмитрия Диброва жестко разбилась посреди улицы "Будет развод и дележка заводов": Маркони рассказал, кто встал между Валерией и Пригожиным"Будет развод и дележка заводов": Маркони рассказал, кто встал между Валерией и Пригожиным "Терроризировал и обокрал": всплыли жуткие подробности допроса Седоковой после смерти мужа"Терроризировал и обокрал": всплыли жуткие подробности допроса Седоковой после смерти мужа "Мой любимый мужчина": смерть близкого друга Аллы Пугачевой потрясла шоу-бизнес"Мой любимый мужчина": смерть близкого друга Аллы Пугачевой потрясла шоу-бизнес

Лента новостей

Воскресенье 28 июня

18:35Время любви: кому из знаков зодиака июль принесет безумную любовь 15:21Трагическая смерть или грязный пиар: фанаты раскрыли тайный план Оливера Три накануне его дня рождения 07:50Смертельный омут караулит зевак: почему 28 июня категорически запрещено подходить к воде 18:36Билет в один конец: как американские горки вызывают разрыв аорты и мгновенный инсульт 15:45Влюбился с первого взгляда, возненавидел со второго: что с нами происходит при встрече с незнакомцем 12:23Капкан для Примадонны: роковая ошибка мужа-иноагента превратила дворец Пугачевой в проклятое место 07:43Как привлечь богатство 27 июня: старинные обряды и денежные приметы на Елисея Гречкосея 19:56Эксперт Арсений Беленький прокомментировал новое регулирование платформенной занятости 19:12Назван экспресс-метод, который сотрет целлюлит с вашего тела за 10 дней 18:11Вскрылся секрет омоложения, о котором молчат врачи 17:04Жизнь разбитого тяжелым недугом Александра Серова висит на волоске 15:47Тимур Родригез тайно женился на Кате Кабак после громкого развода 13:32Губернатор Подмосковья представил Матвиенко формат индустриальных парков "все включено" в Минске 13:03Прячет миллионы: вскрылась позорная правда о доходах беглого Макаревича* в России 10:51Лишенную хитов Софию Ротару жестко смешали с грязью в России 09:19Актриса Мария Порошина экстренно госпитализирована в Москве 00:43Ни в коем случае не делайте этого 26 июня, в день "Задери хвосты", чтобы не лишиться всего 18:20Многодетная Муцениеце заговорила о жесткой нехватке денег 17:52На форуме "Мы – Россия" в Подмосковье молодежь обучают тактической медицине и противодействию фейкам 17:47Диеты умерли. Доказательная медицина объясняет, почему 17:03Вымолила прощение: вот на что пошла опальная Ивлеева после позорного бойкота, чтобы вернуться на ТВ 15:03"Я с приветом!": планирующий ребенка Прохор Шаляпин решился на неожиданное признание 13:15На фестивале "Моспитомца" на ВДНХ горожане смогут найти четвероногого друга 13:03Мэр Москвы объявил о приеме заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации" 12:39"Вонючие песни": карьера оскандалившейся Mia Boyka оказалась под угрозой краха после новой выходки 10:34Обнародованы пикантные подробности падения оскандалившегося Диброва 09:26Ниже критической отметки: этот скрытый показатель в анализе крови предвещает скорый рак 00:24Солнце поворачивает на зиму: какая мистическая опасность подстерегает каждого из нас 25 июня 18:28Фатальное промедление: как лишняя доля секунды при ходьбе выдает скорую смерть 17:04Пришло время платить по долгам: сбежавшую из России Аллу Пугачеву прижали к стене 14:49Последняя тайна "Человека и закона": вдова Пиманова раскрыла секрет, который изменит раздел его миллионов 14:09Собянин сообщил об отражении атаки уже шести БПЛА на подлете к столице 13:24"Это тяжелый труд": Топалов сделал публичное заявление о браке с Тодоренко 11:21В Москве покажут хореографический спектакль "Ромео и Джульетта" от танцевальных коллективов из Сибири 10:48Разрушила еще одну семью: вскрылась грязная правда о новом брутальном любовнике Полины Гагариной 09:49Ушел с одним чемоданом: взбешенная Бородина с пеной у рта бросилась на защиту мужа 00:13Ни в коем случае не трогайте это на улице 24 июня: навлечете страшное проклятие и нищету 17:46Десятки россиян привезли с элитных Мальдив смертельно опасный вирус 15:30Секретный ритуал для гипертоника: почему после тарелки овощей нужно срочно съесть это 13:19Вскрыта пугающая причина, по которой мы начинаем глупеть и забывать все после 40 лет 12:38Капремонт главного корпуса Красногорского колледжа завершат к 1 сентября 11:48Свершилось: Анастасия Волочкова под венцом – кто стал тем самым мужем-счастливчиком? 10:37Боялся: вскрылась горькая тайна Виктора Цоя 09:25"Все кончится плохо": Александр Мясников пришел в ужас от нового решения властей 00:37День жутких знамений: почему наши предки боялись 23 июня как огня и наглухо запирали двери 17:36Стыд потеряла: полуголая Наталья Штурм выставила напоказ самое сокровенное 16:21Раскрыт шокирующий рецепт вечной молодости от легендарной Натальи Бехтеревой 15:25В Подмосковье выбрали победителей регионального этапа фестиваля сбережений и инвестиций 14:10Скрытая угроза в вашем холодильнике: какой популярный продукт теряет пользу уже через неделю 12:36Собянин сообщил об уничтожении за сутки 84 летевших на Москву БПЛА
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Трагическая смерть или грязный пиар: фанаты раскрыли тайный план Оливера Три накануне его дня рождения

Трагическая смерть или грязный пиар: фанаты раскрыли тайный план Оливера Три накануне его дня рождения
570

Шокирующее известие о внезапной гибели всемирно известного эпатажного музыканта буквально раскололо сеть на два лагеря.

Мировая музыкальная индустрия замерла в леденящем душу ожидании, а социальные сети разрываются от шока и недоумения. В середине июня громом среди ясного неба прогремела ошеломляющая новость: безумный гений альтернативной сцены, неподражаемый американец Оливер Три трагически погиб в страшной авиакатастрофе во время своего пребывания в Бразилии. Однако пока одни оплакивают кумира, другие потирают руки в предвкушении грандиозного разоблачения. В интернете стремительно набирает обороты безумная, но чертовски убедительная теория о том, что смерть артиста — это лишь иллюзия.

Самые преданные фанаты Оливера наотрез отказываются верить в трагедию и называют происходящее самым дерзким и циничным пиар-ходом в истории современной поп-культуры. И у них есть для этого веские основания. Дело в том, что уже завтра, 29 июня, музыкант должен праздновать свой день рождения. Поклонники бьются в экстазе от догадки: вся эта жуткая история с крушением вертолета — не что иное, как колоссальный, шокирующий "прогрев" перед презентацией абсолютно нового сингла. Фанаты искренне надеются, что именинник триумфально ворвется в информационное поле прямо в праздничный день, представив публике свежий хит и высмеяв собственную "смерть".

В пользу этой дерзкой версии говорит и крайне подозрительный график гастрольного тура артиста. Отыграв безумный концерт в Сан-Паулу 6 июня, Оливер Три словно растворился в воздухе, а в его расписании образовалось странное затишье длиной почти в месяц. При этом следующее масштабное шоу запланировано в Лиссабоне уже на 1 июля. Конспирологи уверены, что этот временной зазор был необходим музыканту для того, чтобы залечь на дно, заставить весь мир поверить в трагедию, а затем эффектно восстать из мертвых на европейской сцене.

К тому же, весь творческий путь Оливера Три буквально соткан из эпатажа, абсурдных выходок и черного юмора. Его фирменный стиль — это вечная игра со смертью. В своих клипах музыкант регулярно попадает в жуткие аварии, оказывается на больничной койке в окружении капельниц или падает с огромной высоты. Сыграть в ящик по-настоящему, но понарошку — абсолютно в его духе.

Масла в огонь фанатского расследования подливает и загадочная фигура популярного блогера Гаспи, который, по слухам, находился на борту того самого злополучного вертолета. Внимательные интернет-детективы уже изучили под микроскопом его старые ролики и обнаружили там массу скрытых намеков, указывающих на подготовку масштабного перформанса.

Официальные представители артиста и крупные лейблы до сих пор хранят гробовое молчание, не выпуская никаких некрологов, что лишь подпитывает безумные теории. Развязка этой мистической драмы близка как никогда. Уже завтра мир узнает правду: скорбеть ли по ушедшей звезде или аплодировать гению запредельного хайпа, который снова всех переиграл.

Шоу-бизнес в Telegram

28 июня 2026, 15:21
Фото: magnific.com
"Эксперт"✓ Надежный источник

По теме

Черная смерть из Сибири: жуткая тайна братских могил на Байкале раскрыта спустя 5000 лет

Время любви: кому из знаков зодиака июль принесет безумную любовь

Время любви: кому из знаков зодиака июль принесет безумную любовь
Середина лета готовит для миллионов людей крутые виражи в личной жизни, но только четырем избранникам звезд суждено пережить встречу, которая изменит все раз и навсегда. Июль — это не просто экватор лета, а время настоящей любовной лихорадки.

Смертельный омут караулит зевак: почему 28 июня категорически запрещено подходить к воде

Смертельный омут караулит зевак: почему 28 июня категорически запрещено подходить к воде
Один единственный легкомысленный поступок, совершенный у открытого водоема в этот таинственный июньский день, может навсегда утащить человека на самое глубокое дно жизненных несчастий и сокрушительных бед. В народном календаре 28 июня — день Фита и Амоса, время, когда лето полностью заявляет о своих правах, а природа достигает пика своего буйного роста.

Билет в один конец: как американские горки вызывают разрыв аорты и мгновенный инсульт

Билет в один конец: как американские горки вызывают разрыв аорты и мгновенный инсульт
Сверкающие огни колеса обозрения и бодрые крики на крутых виражах могут в мгновение ока превратиться в кошмар наяву, если не знать, какую чудовищную цену платит наш организм за минутную эйфорию. Летний зной и жажда острых ощущений гонят толпы людей к кассам парков развлечений.

Влюбился с первого взгляда, возненавидел со второго: что с нами происходит при встрече с незнакомцем

Влюбился с первого взгляда, возненавидел со второго: что с нами происходит при встрече с незнакомцем
Я, Денис Булидоров, психолог, основатель и руководитель Института психологии и провокативной психотерапии рассказываю, чем на самом деле вызваны наши сильные эмоции к другим людям. Иногда человек ещё ничего не сделал.

Капкан для Примадонны: роковая ошибка мужа-иноагента превратила дворец Пугачевой в проклятое место

Капкан для Примадонны: роковая ошибка мужа-иноагента превратила дворец Пугачевой в проклятое место
Громкий звон разбитых надежд разносится над подмосковной деревней Грязь: некогда величественный символ абсолютного триумфа звездной пары превратился в удушающую удавку на шее разоряющегося семейства. Сладкая жизнь для Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина* стремительно летит под откос.

Выбор читателей

27/06СбтКапкан для Примадонны: роковая ошибка мужа-иноагента превратила дворец Пугачевой в проклятое место 27/06СбтКак привлечь богатство 27 июня: старинные обряды и денежные приметы на Елисея Гречкосея 27/06СбтВлюбился с первого взгляда, возненавидел со второго: что с нами происходит при встрече с незнакомцем 27/06СбтБилет в один конец: как американские горки вызывают разрыв аорты и мгновенный инсульт 28/06ВскСмертельный омут караулит зевак: почему 28 июня категорически запрещено подходить к воде 28/06ВскТрагическая смерть или грязный пиар: фанаты раскрыли тайный план Оливера Три накануне его дня рождения