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Суббота 27 июня

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Билет в один конец: как американские горки вызывают разрыв аорты и мгновенный инсульт

Билет в один конец: как американские горки вызывают разрыв аорты и мгновенный инсульт
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Сверкающие огни колеса обозрения и бодрые крики на крутых виражах могут в мгновение ока превратиться в кошмар наяву, если не знать, какую чудовищную цену платит наш организм за минутную эйфорию.

Летний зной и жажда острых ощущений гонят толпы людей к кассам парков развлечений. Мы привыкли доверять технике и проверять ремни безопасности, но наше собственное тело может предать нас в самый неподходящий момент. О неочевидных и порой фатальных опасностях популярных каруселей рассказала заведующая учебной частью кафедры Пироговского университета Татьяна Пинчук. Как выяснилось, за безобидным на первый взгляд весельем скрываются угрозы, способные превратить здорового человека в инвалида.

Перегрузки на грани фола

Главный враг любителей американских горок — это гравитация. На крутых виражах перегрузки могут достигать 4,5 G и даже выше. Чтобы вы понимали масштаб: это сопоставимо с тем, что испытывают пилоты истребителей или космонавты при старте.

"Такое давление создает колоссальную критическую нагрузку на мышцы и связки шеи", — предупреждает эксперт.

В моменты резких поворотов голова человека превращается в тяжелый снаряд, который удерживают лишь тонкие шейные позвонки. Одно неловкое движение — и тяжелая травма гарантирована.

Не меньше достается и сердечно-сосудистой системе. В момент падения в бездну пульс несчастного экстремала подскакивает до безумных 158 ударов в минуту. Самое страшное, что сердце не успокаивается сразу после остановки вагончика: ритм остается аномально высоким еще минимум 10 минут. Для людей с сердечными патологиями такой "сеанс" может стать последним. Немецкие кардиологи бьют тревогу: если вы перенесли инфаркт или страдаете от аритмии, путь на горки вам заказан навсегда.

Сосудистая катастрофа: удар по мозгу

Однако пульс — это лишь верхушка айсберга. Резкое ускорение и мгновенное торможение могут спровоцировать так называемые сосудистые катастрофы. В медицинской практике зафиксированы жуткие случаи расслоения аорты — самой крупной артерии в организме. Если это происходит, шансов на спасение практически нет.

Куда чаще случаются повреждения сонных и позвоночных артерий. Результат — инсульт прямо на глазах у изумленной публики. Кроме того, чудовищная тряска может привести к субдуральным гематомам и кровоизлияниям в мозг. Сосуды просто не выдерживают перепадов давления и лопаются, превращая веселую прогулку в борьбу за жизнь в реанимации.

Ловушка для позвоночника

Повреждение позвоночника — самая частая "награда" за посещение парка аттракционов. Резкие толчки бьют по межпозвоночным дискам с силой кузнечного молота. Татьяна Пинчук отмечает, что карусели — это территория, закрытая для тех, кто страдает эпилепсией или проходит реабилитацию после операций на спине. Любые проблемы с опорно-двигательным аппаратом являются прямым противопоказанием. Малейший спазм или смещение позвонка в момент перегрузки может привести к параличу.

Как выжить в парке развлечений: советы эксперта

Если вы все же решились испытать судьбу, подойдите к этому вопросу с умом. Ваша безопасность начинается на кухне.

  1. Правильное питание: забудьте о хот-догах и газировке непосредственно перед стартом. Слегка перекусите за два часа до похода на аттракционы. Категорически избегайте жирной и острой пищи — она гарантированно вызовет приступ тошноты из-за перераспределения кровотока от желудка к мышцам.
  2. Водный баланс: минимум за час до поездки обязательно выпейте достаточное количество воды. Обезвоживание делает кровь гуще, что в сочетании с перегрузками повышает риск образования тромбов и потери сознания.
  3. Слушайте тело: если после первого же виража вы почувствовали головокружение, тошноту или "мушки" перед глазами — немедленно прекращайте веселье. Второй круг может стать роковым.

Помните, что аттракционы — это прежде всего бизнес, и ваша безопасность в конечном итоге находится в ваших руках. Перед тем как сесть в кресло и застегнуть ремень, трезво оцените состояние своего здоровья. Адреналин выветрится через час, а последствия сосудистой катастрофы или травмы спины останутся с вами на всю оставшуюся жизнь. Берегите себя и не превращайте праздник в трагедию.

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27 июня 2026, 18:36
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