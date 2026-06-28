Смертельный омут караулит зевак: почему 28 июня категорически запрещено подходить к воде

Один единственный легкомысленный поступок, совершенный у открытого водоема в этот таинственный июньский день, может навсегда утащить человека на самое глубокое дно жизненных несчастий и сокрушительных бед.



В народном календаре 28 июня — день Фита и Амоса, время, когда лето полностью заявляет о своих правах, а природа достигает пика своего буйного роста. Православная церковь в этот день вспоминает мучеников Вита (в славянской транскрипции — Фита) и Амоса. В сознании наших предков этот день закрепился как один из самых опасных и непредсказуемых периодов года. Люди верили, что именно сейчас за порогом дома человека подстерегают невидимые ловушки, способные разрушить здоровье, лишить скопившегося богатства и погубить домашний скот.

Проклятие овсяного поля и безумие скота

Главная забота крестьян 28 июня была связана с домашними животными. На Фита овес и сочные луговые травы начинают расти с бешеной скоростью. Для оголодавших за зиму и весну коров, овец и лошадей эти нежные зеленые побеги превращались в настоящее лакомство, перед которым невозможно устоять.

Однако за этим скрывалась смертельная опасность. Наевшись молодой зелени сверх меры, животные заболевали, их животы раздувались, что часто приводило к мучительной гибели скотины. Для крестьянской семьи потеря коровы-кормилицы означала неминуемую голодную смерть.

Поэтому пастухи в день Фита работали на пределе человеческих возможностей. Спать на пастбище запрещалось под страхом сурового наказания. Нарушителей, упустивших стадо, изгоняли из общины. Люди верили, что в этот день животных одурманивают мелкие бесы, толкающие их на смертоносные поля.

Опасные игры с водяным: почему река манит жертв

Еще одна пугающая легенда 28 июня связана с водоемами. В народе свято верили, что на Фита хозяин рек и озер — Водяной — отмечает свой личный праздник. Рассерженный шумом и присутствием людей, озерный дух ищет, кого бы утащить в свои темные владения.

Купание в этот день считалось безумием. Старики строго-настрого запрещали молодежи даже подходить близко к берегам, особенно в одиночку или после захода солнца. Существовало поверье: если человек решится зайти в воду 28 июня, его обязательно схватит за ноги невидимая рука и утянет на илистое дно, откуда уже никто не возвращается. Даже обычная стирка белья у реки в этот день была под строжайшим запретом.

Чего категорически нельзя делать 28 июня

Чтобы уберечь себя, свою семью и нажитое имущество от гнева потусторонних сил, на Фита следовало соблюдать жесткие табу.

Категорически запрещено сеять хлеб и другие культуры. В народе существовала суровая поговорка: "Кто сеет после Фита, тот прост бывает — жито не вызревает". Любые посадки, сделанные после этого дня, считались пустой тратой времени и семян. Земля просто "сжигал" все труды, обрекая хозяина на финансовый крах.

Нельзя выбрасывать остатки еды со стола. Все недоеденные кусочки хлеба или каши следовало отдать домашним животным или птицам. Тот, кто выбрасывал пищу в мусорное ведро 28 июня, рисковал привлечь в свой дом нищету и затяжной голод.

Запрещено хвастаться своим здоровьем и удачей. Считалось, что сглазить самого себя на Фита легче всего. Стоит только порадоваться своим успехам вслух, как судьба тут же отберет все самое дорогое.

Нельзя игнорировать тревожные сны. Сны, приснившиеся в ночь на 28 июня, считались вещими. Они несли в себе важное предупреждение от ангела-хранителя. Рассказывать о них посторонним до полудня категорически запрещалось, иначе плохое предзнаменование обязательно сбывалось.

Ритуалы на защиту дома и привлечение достатка

Несмотря на обилие пугающих запретов, этот день можно было использовать для укрепления семейного благополучия. Чтобы защитить свое жилище от воров, пожаров и нечистой силы, хозяева дома обходили свои владения с веточками полыни и крапивы. Эти травы обладали мощными защитными свойствами. Их развешивали над входной дверью и у окон, преграждая путь любому злу.

Для привлечения денег в кошелек наши предки умывались утренней росой, собранной с овсяного поля. Верили, что этот простой ритуал дарует человеку не только крепкое здоровье, но и притягивает к нему финансовую удачу на весь оставшийся год.

Приметы природы: о чем шепчет ветер

Наблюдая за поведением птиц, животных и изменениями в погоде 28 июня, наши предки безошибочно определяли будущее.