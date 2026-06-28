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Воскресенье 28 июня

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Смертельный омут караулит зевак: почему 28 июня категорически запрещено подходить к воде

Смертельный омут караулит зевак: почему 28 июня категорически запрещено подходить к воде
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Один единственный легкомысленный поступок, совершенный у открытого водоема в этот таинственный июньский день, может навсегда утащить человека на самое глубокое дно жизненных несчастий и сокрушительных бед.

В народном календаре 28 июня — день Фита и Амоса, время, когда лето полностью заявляет о своих правах, а природа достигает пика своего буйного роста. Православная церковь в этот день вспоминает мучеников Вита (в славянской транскрипции — Фита) и Амоса. В сознании наших предков этот день закрепился как один из самых опасных и непредсказуемых периодов года. Люди верили, что именно сейчас за порогом дома человека подстерегают невидимые ловушки, способные разрушить здоровье, лишить скопившегося богатства и погубить домашний скот.

Проклятие овсяного поля и безумие скота

Главная забота крестьян 28 июня была связана с домашними животными. На Фита овес и сочные луговые травы начинают расти с бешеной скоростью. Для оголодавших за зиму и весну коров, овец и лошадей эти нежные зеленые побеги превращались в настоящее лакомство, перед которым невозможно устоять.

Однако за этим скрывалась смертельная опасность. Наевшись молодой зелени сверх меры, животные заболевали, их животы раздувались, что часто приводило к мучительной гибели скотины. Для крестьянской семьи потеря коровы-кормилицы означала неминуемую голодную смерть.

Поэтому пастухи в день Фита работали на пределе человеческих возможностей. Спать на пастбище запрещалось под страхом сурового наказания. Нарушителей, упустивших стадо, изгоняли из общины. Люди верили, что в этот день животных одурманивают мелкие бесы, толкающие их на смертоносные поля.

Опасные игры с водяным: почему река манит жертв

Еще одна пугающая легенда 28 июня связана с водоемами. В народе свято верили, что на Фита хозяин рек и озер — Водяной — отмечает свой личный праздник. Рассерженный шумом и присутствием людей, озерный дух ищет, кого бы утащить в свои темные владения.

Купание в этот день считалось безумием. Старики строго-настрого запрещали молодежи даже подходить близко к берегам, особенно в одиночку или после захода солнца. Существовало поверье: если человек решится зайти в воду 28 июня, его обязательно схватит за ноги невидимая рука и утянет на илистое дно, откуда уже никто не возвращается. Даже обычная стирка белья у реки в этот день была под строжайшим запретом.

Чего категорически нельзя делать 28 июня

Чтобы уберечь себя, свою семью и нажитое имущество от гнева потусторонних сил, на Фита следовало соблюдать жесткие табу.

  • Категорически запрещено сеять хлеб и другие культуры. В народе существовала суровая поговорка: "Кто сеет после Фита, тот прост бывает — жито не вызревает". Любые посадки, сделанные после этого дня, считались пустой тратой времени и семян. Земля просто "сжигал" все труды, обрекая хозяина на финансовый крах.
  • Нельзя выбрасывать остатки еды со стола. Все недоеденные кусочки хлеба или каши следовало отдать домашним животным или птицам. Тот, кто выбрасывал пищу в мусорное ведро 28 июня, рисковал привлечь в свой дом нищету и затяжной голод.
  • Запрещено хвастаться своим здоровьем и удачей. Считалось, что сглазить самого себя на Фита легче всего. Стоит только порадоваться своим успехам вслух, как судьба тут же отберет все самое дорогое.
  • Нельзя игнорировать тревожные сны. Сны, приснившиеся в ночь на 28 июня, считались вещими. Они несли в себе важное предупреждение от ангела-хранителя. Рассказывать о них посторонним до полудня категорически запрещалось, иначе плохое предзнаменование обязательно сбывалось.

Ритуалы на защиту дома и привлечение достатка

Несмотря на обилие пугающих запретов, этот день можно было использовать для укрепления семейного благополучия. Чтобы защитить свое жилище от воров, пожаров и нечистой силы, хозяева дома обходили свои владения с веточками полыни и крапивы. Эти травы обладали мощными защитными свойствами. Их развешивали над входной дверью и у окон, преграждая путь любому злу.

Для привлечения денег в кошелек наши предки умывались утренней росой, собранной с овсяного поля. Верили, что этот простой ритуал дарует человеку не только крепкое здоровье, но и притягивает к нему финансовую удачу на весь оставшийся год.

Приметы природы: о чем шепчет ветер

Наблюдая за поведением птиц, животных и изменениями в погоде 28 июня, наши предки безошибочно определяли будущее.

  • Если утром на траве лежит обильная и холодная роса — лето будет сухим, жарким и очень комфортным.
  • Дождь на Фита считался дурным предзнаменованием для сельского хозяйства — он обещал плохой урожай овса и затяжную гнилую осень.
  • Если домашние утки и гуси подолгу плещутся в воде и хлопают крыльями — жди скорого и затяжного ливня с грозой.
  • Большое количество грибов в лесу предвещало раннюю, холодную и снежную зиму.

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28 июня 2026, 07:50
Фото сгенерировано ИИ
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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