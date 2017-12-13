Названа причина отстранения России от Олимпиады

Скандальный развод Джигарханяна Передозировка Даны Борисовой Олимпиада-2018 Тесты и опросы Подарки на Новый год

Самое читаемое

Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
партнеры
Среда 13 декабря
Лента новостей
11:52
В Москве эвакуированы два ТЦ
11:49
Семьи с детьми получат дополнительную поодержку
11:35
Варшава подбила Киев на наглую выходку против Москвы
11:25
В Петербурге работник метро устроил пьяный дебош на станции
11:10
"Пластиковый" рис проверяют после жалоб россиян
11:03
В Москве резко подскочили цены на трусы
10:58
Опасная косметика: 7 токсичных ингредиентов
10:39
Российская певица экстремально похудела из-за развода
10:34
Сколько должен длиться идеальный секс
10:32
Найдена причина старческого слабоумия
10:26
В КНДР прибыла делегация из России
10:11
У импотенции нашли неожиданные причины
10:07
Любовник звезды порно раскрыл секреты семейного счастья
10:04
Друг рассказал о примирении Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
09:47
В Москве задержали участников массовой драки
09:36
Жуткие кадры пожара на ВДНХ
09:33
Сваривший двух бомжей бездомный проведет жизнь в тюрьме
09:26
В страшном пожаре под Пермью погиб ребенок
09:19
Орбакайте стала копией Пугачевой
09:03
Раскрыт рецепт долголетия
09:01
Певице дали срок за "вольное обращение" с бананом
08:59
На Камчатке произошло землетрясение
08:51
В Челябинске маршрутка протаранила трамвай
08:33
США позарились на российские земли
08:30
Что стало с Анной Чапман
08:30
В столице произошел крупный пожар
08:21
В движении электричек в Москве произошел сбой
08:10
Киев нашел новый способ подгадить Москве
22:00
Борисова потеряла ребенка после наркоманского срыва
21:49
Полицейский расстрелял студентку за любовь к "бандитской" музыке
21:30
Хорошо ли Вы знаете Конституцию России
21:23
Водитель иномарки протаранил двоих пешеходов в центре Москвы
21:12
Нападение акулы на девушку попало на видео
20:56
Дочери Пригожина неприятны дети Валерии
20:42
Зачем Москва ввязалась в десятилетнюю войну
20:34
"РСБ-Групп" раскритиковали в Сети
20:23
Ведущий Первого канала ответил хамке Собчак
20:07
Из Маликова выкачают кровь
19:56
Отрубил руки из ревности: Жуткие подробности семейной разборки в Серпухове
19:47
Дочь и вдова Петренко сцепились на публике
19:22
Бузова подставила Первый канал
19:07
Собчак подложила свинью Украине
18:59
Безумные регионы: тагильчанин поджег дом из ракетницы
18:23
Больной раком Хворостовский кричал: Почему я
18:21
Безрассудный Трамп готовит провокацию на Олимпиаду
18:01
Литвинова: Я полюбила Собянина
17:51
Почему Киев превратил дело Саакашвили в фарс
17:50
Книги-автобиографии известных людей
17:49
Дюжев спас жизнь звезде "Голоса"
17:43
Бузову и товарок погнали взашей с Первого канала
17:39
ЦДХ подготовил новогодний сюрприз для маленьких посетителей
17:16
Рубивший жене руки сохранял олимпийское спокойствие на допросе
16:45
Жителям России грозит опасная тропическая инфекция
16:39
Окровавленного сына Высоцкого доставили в больницу
16:35
Кобзон со скандалом покинул коллегию Минкульта
16:26
Друг об Иване Краско: Операция не поможет
16:19
Российские разработчики сделали смартфон для команды Путина
16:04
Солистка "Стрелок" впервые стала мамой
16:01
Подмосковный ревнивец перед расправой над женой завез детей в садик
15:33
Народ шокирован наследством Броневого
15:30
Поклонскую обвинили в военных преступлениях
15:23
Актер Александр Солдатов умер от рака
15:21
Новогодний бьюти-план: самые эффективные косметические процедуры
14:57
Отравившейся Дане Борисовой поставили неутешительный диагноз
14:54
Что мы заработали в Сирии
14:45
Обстоятельства вынудили Хаматову оставить "Современник"
14:35
В Подмосковье ревнивец топором рубил руки красавице-жене
14:24
Врач о Дане Борисовой: Попытка самоубийства была сделана демонстративно
14:13
Оправдавший нацистов школьник вышел сухим из воды
14:10
Бесцеремонные мужики тайно моют грязные руки в супе Рапунцель из "Дома-2"
14:00
"Путин пришлет за мной самолет": Пескова рассмешило заявление Саакашвили
13:41
Польша нашла доказательства взрыва на борту Ту-154
13:39
Ученые ищут на астероиде "радио инопланетян"
13:36
Максакова и Шурыгина вышвырнули выскочку Бузову
13:35
Павел Дуров объяснил открытие нового офиса своей ориентацией
13:34
Звезда "Дома-2" лечится в краснодарской психбольнице
13:28
На западе Москвы рухнул башенный кран
13:18
7 идей нескучного досуга зимой
13:10
Сотрудники "Почты России" выкинули посылки на снег (видео)
13:08
У Даны Борисовой передозировка
12:46
Подруга полила помоями бесстыжую распутницу из "Дома-2"
12:40
Савченко на каблуках сняли на канализационном люке
12:39
Житель Петербурга устроил дебош в Исаакиевском соборе
12:35
Российские поезда оставили Украину без денег
12:07
Зачем жена всюду таскает онкобольного Караченцова
12:02
Людей научили понимать язык куриц
11:54
Близкие о состоянии пытавшейся покончить с собой Даны Борисовой
11:50
На что обращают внимание мужчины
11:46
Грезящего о Луне Трампа упрекнули в скупости
11:43
В поездах московского метро убрали поручни
11:36
Госдума проведет парламентские слушания по цифровой экономике
11:36
В России готовят повышение налогов
11:31
Названа причина цирроза печени
11:26
После скандала в Comedy Woman раскрыли заговор
11:14
В Москве безработный сжег бомжа
10:55
ФСБ спасла москвичей от новогодних терактов
10:53
Установлена связь еды и настроения
10:35
Дана Борисова совершила попытку самоубийства
10:32
Пикантные подробности о любителях порно
10:28
На Москву обрушится ледяной дождь
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова подставила Первый канал
Собчак опозорилась в эфире Первого канала
Опозоренная на Первом канале Собчак: Я побывала в аду
В споре об отцовстве Вадима Казаченко поставлена точка
Больной раком Хворостовский кричал: Почему я
Дана Борисова совершила попытку самоубийства
Спорт

Названа причина отстранения России от Олимпиады

Фото: GLOBAL LOOK press/Gong Bing
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске на Игры-2018 в Пхенчхане российских спортсменов со значительными ограничениями было принято под давлением. По его мнению, наша сборная находится в неравных условиях по сравнению с командами из других стран. 
прочитано 5585 раз

Глава ОКР отметил, что на МОК оказывается колоссальное давление со стороны противников России. По его словам, это "спортсмены, специалисты, журналисты из разных стран".

ПО ТЕМЕ

Южная Корея поддержит российских спортсменов

Россия разрешила спортсменам ехать на Олимпиаду без флага

Запад издевается над униженными российскими спортсменами

 Допинг-скандалы

Сюжеты Допинг-скандалы

"Могу сказать, что 19 стран еще в Рио писали это", – цитирует Жукова РИА Новости. Он рассказал, что спрашивал у членов комиссии МОК, почему даже молодые российские спортсмены должны нести ответственность за чужие махинации, но ответа не получил.

По мнению Александра Жукова, Россия находится в неравных условиях по сравнению со спортсменами из других стран. "Вот, 18-летняя Женя Медведева или 15-летняя фигуристка Алина Загитова были детьми, когда Родченков с товарищами этим занимался. Почему они должны нести ответственность за чужие грехи?" – добавил он.

Напомним, 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее за нарушения антидопинговых правил. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие свою "чистоту" от допинга.

Отметим, 12 декабря олимпийское собрание единогласно поддержало решение российских атлетов участвовать в Играх-2018 под нейтральным флагом. Также стало известно, что наших спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане ждет теплый прием – Южная Корея планирует создать специальную группу поддержки российских атлетов. Об этом на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявила председатель Объединенной демократической партии Республики Корея Чху Ми Э.

Автор: Людмила Фоканова13 декабря 2017, 08:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жертвы допинг-скандала

567

комментарии

Политика

Зачем Москва ввязалась в десятилетнюю войну
Собчак подложила свинью Украине
Безрассудный Трамп готовит провокацию на Олимпиаду
Почему Киев превратил дело Саакашвили в фарс

Шоу-бизнес

Люди кланяются и целуют руки ушлой Цымбалюк-Романовской
Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Российская певица экстремально похудела из-за развода
Друг рассказал о примирении Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Проишествия

Нападение акулы на девушку попало на видео
Окровавленного сына Высоцкого доставили в больницу
Актер Александр Солдатов умер от рака
ФСБ спасла москвичей от новогодних терактов

Lifestyle

Обстоятельства вынудили Хаматову оставить "Современник"
Кобзон со скандалом покинул коллегию Минкульта
Взрослые сошли с ума от детского спектакля
Почему Меньшов воткнул нож в спину Михалкову
Шоу-бизнес

Народ шокирован наследством Броневого

Что оставил жене и дочери прославленный артист
Происшествия

Актер Александр Солдатов умер от рака

Опухоль мозга убила артиста
Шоу-бизнес

Орбакайте стала копией Пугачевой

Поклонники не узнали популярную певицу
Шоу-бизнес

Друг рассказал о примирении Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Приятель актера признался, что пожалел об этом

Гороскоп

Борисова потеряла ребенка после наркоманского срыва
Астрологический прогноз с 11 по 17 декабря
Совет на выходные
Предатель Родченков примет жуткую смерть

Фоторепортажи

Сергей Светлаков преобразился к 40 годам
Американцы в панике после взрыва на Манхэттене
Вадим Казаченко вернул себе славу после скандала
Збруев на похоронах Броневого выглядел как мальчик

Спорт

Южная Корея поддержит российских спортсменов
Россия разрешила спортсменам ехать на Олимпиаду без флага
Главная надежда России катится в пропасть
Новая Юлия Липницкая: 15-летняя россиянка покорила мир

Регионы

Отрубил руки из ревности: Жуткие подробности семейной разборки в Серпухове
Безумные регионы: тагильчанин поджег дом из ракетницы
Оправдавший нацистов школьник вышел сухим из воды
Сотрудники "Почты России" выкинули посылки на снег (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru