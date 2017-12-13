Названа причина отстранения России от Олимпиады

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске на Игры-2018 в Пхенчхане российских спортсменов со значительными ограничениями было принято под давлением. По его мнению, наша сборная находится в неравных условиях по сравнению с командами из других стран.

Глава ОКР отметил, что на МОК оказывается колоссальное давление со стороны противников России. По его словам, это "спортсмены, специалисты, журналисты из разных стран".

"Могу сказать, что 19 стран еще в Рио писали это", – цитирует Жукова РИА Новости. Он рассказал, что спрашивал у членов комиссии МОК, почему даже молодые российские спортсмены должны нести ответственность за чужие махинации, но ответа не получил.

По мнению Александра Жукова, Россия находится в неравных условиях по сравнению со спортсменами из других стран. "Вот, 18-летняя Женя Медведева или 15-летняя фигуристка Алина Загитова были детьми, когда Родченков с товарищами этим занимался. Почему они должны нести ответственность за чужие грехи?" – добавил он.

Напомним, 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее за нарушения антидопинговых правил. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие свою "чистоту" от допинга.

Вот как РОССИЯ будет без своего флага. на этих дурацких играх, да еще 15 млн.заплатит надо. pic.twitter.com/hiLQUVGOCZ — geleznaik (@geleznaik) 12 декабря 2017 г.

Отметим, 12 декабря олимпийское собрание единогласно поддержало решение российских атлетов участвовать в Играх-2018 под нейтральным флагом. Также стало известно, что наших спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане ждет теплый прием – Южная Корея планирует создать специальную группу поддержки российских атлетов. Об этом на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявила председатель Объединенной демократической партии Республики Корея Чху Ми Э.