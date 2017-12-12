Россия разрешила спортсменам ехать на Олимпиаду без флага

Российским спортсменам разрешили выступать на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Решение принято на Олимпийском собрании ОКР.



Собрание Олимпийского комитета России прошло 12 декабря. Готовность атлетов выступить под нейтральным флагом на Играх в Пхенчхане нашла понимание у спортивных чиновников.

Накануне ОКР опубликовал заявление российских олимпийцев. В нем сказано, что спортсмены "выражают свою готовность принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане ... в неравных условиях со своими коллегами из других стран". Свое решение атлеты объяснили желанием выступить за свою Родину, родных, болельщиков и "одну из величайших в мире" наций.

Решение одобрил и Владимир Путин. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, лидер страны поддерживает решение Олимпийского собрания. "Сейчас Олимпийское собрание состоялось, решение принято, таким образом, можно говорить только о его поддержке", – цитирует Пескова Life.ru.

Как писали Dni.Ru, ранее прославленная фехтовальщица Софья Великая заявила, что спортсмены, которые собираются соревноваться в Пхенчхане под нейтральным флагом, все равно будут представлять на Играх Россию и прекрасно это понимают. Пока никто из атлетов не отказался от выступления на Олимпиаде. По крайней мере, таких заявлений в ОКР не поступало.

"Позиция спортсменов – большинство хотят участвовать в Олимпийских играх", – рассказала чемпионка журналистам. Также она попросила с уважением отнестись к решению спортсменов, выразивших желание выступить в Пхенчхане.



Комиссия спортсменов ОКР поддержала отечественных атлетов, которые решили принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, сообщает "Газета.ру". Одновременно комиссия подготовила обращение к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение МОК о недопуске российской сборной на Игры в Пхенчхане.

