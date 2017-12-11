Запад издевается над униженными российскими спортсменами

Обозреватель британской газеты The Times Джайлс Смит объявил юмористический конкурс. Он предложил читателям создать нейтральный флаг для российских спортсменов, которые будут допущены до зимних Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Смит отмечает, что участники конкурса захотят своим вариантом флага "осудить систематическое употребление допинга". При этом колумнист предлагает воздержаться от изображений перечеркнутых шприцев и слоганов вроде "Просто скажи "нет".

"Лучшие варианты мы отправим в МОК. Кто знает, может быть, в феврале именно вы будете наслаждаться, наблюдая на церемонии открытия, как вашу работу на шесте выносят перед собой на арену несколько, надо полагать, сконфуженных спортсменов", – написал Смит, откровенно издеваясь над россиянами. Для затравки он перечислил несколько забавных вариантов, с которых можно было бы начать.

Журналист считает, что для флага российских спортсменов можно взять заставку для проверки изображения, которая использовалась каналом BBC во время технических работ. На ней девочка играет в крестики-нолики с жутким клоуном. По мнению автора, картинка "передает чувство временной остановки процесса из-за чьей-то ошибки".

Другим неплохим вариантом, считает Смит, было бы одеяло из клетчатой ткани-шотландки. По его словам, она сделает идею о "накрытии" спортсменов санкциями "уютненькой". При этом он напомнил, что речь идет о зимней Олимпиаде, "а на ней бывает холодно". "Особенно когда ты не вполне трезв", – иронизирует автор.

Кроме того, обозреватель предлагает читателям подумать над гимном для россиян. Он полагает, что композиция должна звучать одновременно гордо и извинительно.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря решил отстранить российскую сборную Олимпийских игр в Пхенчхане. На соревнования могут быть допущены спортсмены, не замешанные в допинговом скандале. Их команда будет выступать под нейтральным олимпийским флагом, без гимна и атрибутики национальной сборной.